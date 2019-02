Inter | Bonolis | ' Vendere Wanda Nara per risolvere i problemi Manca Rafinha'

La moglie di Bonolis nella bufera : "Maltratti i cani. Intervenga la protezione animali" : La famiglia Bonolis e in particolare Sonia Bruganelli sono - purtroppo - abituati alle critiche e agli attacchi. Vuoi il jet privato, vuoi le decine di borse di Chanel, i leoni da tastiera sono sempre ...

Barbara D'Urso - lezione a Bonolis per l'Intervista perfetta : «Innazitutto devi stringere le chiappe...» : Come si fa un'intervista 'perfetta'? Paolo Bonolis a lezione da Barbara D'Urso cerca di carpire i segreti delle D'Urso-interviste. Lo sketch comico tra i due conduttori, andato in onda durante una ...

Festa di Natale Inter – C’è anche Belen - la Rodriguez se la ride : Paolo Bonolis esilarante alla presentazione di Elisa [VIDEO] : Paolo Bonolis esilarante nella presentazione di Elisa Toffoli: alla Festa di Natale dell’Inter tanto spazio per il divertimento e le risate E’ andata in scena ieri sera a Milano la cena natalizia dell’Inter: in tantissimi in sala dai giocatori della prima squadra ai dirigenti, senza dimenticare però tanti tifosi nerazzurri vip. Presentatori, cantanti e showgirl, in tantissimi hanno partecipato alla Festa di Natale ...

Bonolis : 'Suning farà una grande Inter - sogno Hazard e Kantè' : La partita contro l'ostica AS Roma non è finita certamente come i nerazzurri si aspettavano, ma comunque con un buon pareggio, 2-2 il risultato all'Olimpico. I ragazzi di mister Luciano Spalletti hanno sfoderato una prestazione comunque buona, al cospetto di un avversario modo e deciso a portare a casa la partita. Anche Paolo Bonolis, il celebre conduttore televisivo, da sempre tifoso dell'Inter, Intervistato poche ore prima della partita di ...