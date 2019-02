Anche Matteo Bocelli tifa Ultimo a Sanremo | “Spero di conoscerlo nel backstage”

Daniela Santanchè ad Agorà : "Immigrazione? Bene Matteo Salvini - ma non basta" : "Non è che possiamo andare appresso a ogni nave, prima la Diciotti, poi la Sea Watch". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, offre la sua soluzione sulla questione immigrati. Spiega la deputata di Fratelli d'Italia: "Che il ministro dell'Interno Matteo Salvini abbia dato u

Flavia Vento - il suo appello a Matteo Salvini : “A Roma neAnche una discarica per la differenziata - che schifo! Pensaci tu” : Da qualche tempo ormai, i cittadini della Capitale devono fare i conti con bidoni stracolmi di spazzatura e rifiuti abbandonati sui marciapiedi, come dimostrano le foto che circolano sui social. Una situazione che ha fatto indignare anche Flavia Vento, che si è unita al coro delle lamentele sull’inadeguatezza del servizio di raccolta dei rifiuti, puntando il dito contro la sindaca Virginia Raggi, e ha lanciato un appello al ministro ...

Sanremo 2019 sempre più contro Matteo Salvini : arriva Anche Fiorella Mannoia : sempre più Festival di Sanremo contro Matteo Salvini : arriva pure Fiorella Mannoia . Il parterre degli ospiti della 69/a edizione di Sanremo , 5-9 febbraio, si arricchisce del nome della cantantessa ...

Agorà - Barbara Saltamartini : "La sinistra si indigni Anche quando danno del nazista a Matteo Salvini" : Barbara Saltamartini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, dà una bella lezione alla sinistra: "Vorrei che si prendessero le distanze anche quando le opposizioni, nel caso specifico il Partito democratico, danno del nazista al Ministro dell'Interno", sbotta la leghista. E conclude, durissim

Trattativa - Fiandaca contro Di Matteo e il processo (Anche dopo le condanne) : “Dai giudici un pregiudizio mafiocentrico” : Prima l’aveva definita “una boiata pazzesca“. Poi se l’era presa con i giudici popolari perché “le questioni giuridiche emergenti” erano “troppo sottili per la componente laica della corte d’Assise”. Insomma: erano digiuni di diritto. Adesso se la prende con la magistratura penale, colpevole di avere “una sorta di pregiudizio mafiocentrico o criminocentrico nell’interpretare la storia ...

Matteo Salvini contro la Bce "a gamba tesa" sulle bAnche : "Danni da 15 miliardi all'Italia" : Ogni banca avrà una propria "deadline" temporale, ma per tutti gli istituti europei l'aspettativa della Bce è la stessa: secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, gli istituti sono chiamati ad aumentare le coperture fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati in un arco pluriennale predefinito, orizzonte che mediamente si aggirerà attorno al 2026. Questa l'indicazione che la Vigilanza bancaria ha inserito in ...

Anche quando arrestano Cesare Battisti l’ossessione di Matteo Salvini sono i migranti : È stato arrestato in Bolivia Cesare Battisti, e verrà estradato in Italia dove è stato condannato a due ergastoli al 41 bis, per l'uccisione materiale di due persone e la complicità nell'omicidio di altre due. Il Ministro dell'Interno ha esultato: "È finita la pacchia", usando così la stessa terminologia che utilizza per i disperati che scappano da una vita di soprusi. E se l'ha fatto c'è un motivo evidente.Continua a leggere

Daniela Santanchè : "Matteo Salvini è stato scavalcato da Luigi Di Maio sugli immigrati" : "Matteo Salvini si salva attraverso una narrazione che però ad ora non ha alcun riscontro nei fatti. Sull'immigrazione è stato scavalcato da Luigi Di Maio, ha vinto la linea del Movimento 5 stelle". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, interviene nel caso Sea Watch e spie

Luigi Di Maio sbertucciato sulle bAnche da Mario Monti : è come Matteo Renzi e Maria Elena Boschi : Luigi Di Maio si fa sbertucciare sulle banche anche da Mario Monti. Un tremendo contrappasso per il grillino. L'ex premier dice la sua a Tagadà su La7, dove al centro del dibattito c'è l'intervento del governo per Banca Carige. "Io sono un po' meno propenso al salvataggio delle banche di come spesso

Carige - Franco Bechis contro Lega e M5s : "Il loro salvabAnche - fanno come Matteo Renzi e il Pd" : Anche il governo del cambiamento ha il suo salvabanche. Il direttore del Tempo Franco Bechis è ironico ma non troppo quando rivolge al M5s e alla Lega il peggior insulto possibile per loro: "Siete come il Pd, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni". Leggi anche: Quando il premier Conte diceva "dal governo

Matteo Renzi da brividi : "Posso Anche tornare al governo". Il suo piano (senza partito) : Si ritira. Lascia la politica. Anzi no: farà solo il «senatore dell' opposizione». Neanche: Matteo Renzi a mollare non ci pensa proprio. «Alla fine al governo ci posso anche tornare», confessa l' ex premier in un' intervista al settimanale Oggi. «Ho fatto il presidente del Consiglio e il segretario

Matteo Renzi : 'Non mollo di un centimetro - al governo ci posso Anche tornare' : Il nuovo anno si presenta con una nuova bomba innescata dentro il Partito Democratico. Usciti dimezzati dalle elezioni politiche del marzo 2018, i dirigenti del maggior partito politico della sinistra, oltre all'elezione di un nuovo segretario, dovranno fare i conti anche nel 2019 con la forte personalità di Matteo Renzi. L'ex Presidente del Consiglio, intervistato dal settimanale 'Oggi' in edicola in questi giorni parla a 360 gradi delle sue ...