A Mara Navarria il premio 'Brera' 2019 : ANSA, - ROMA, 5 FEB - E' stato assegnato alla campionessa del mondo di sciabola, Mara Navarria, il premio 'Gianni Brera' 2019, destinato ogni anno a personalità del mondo sportivo italiano e internazionale che si sono distinte per l'intensità del loro vissuto e per i risultati raggiunti e giunto quest'anno alla sua 18ma edizione. La 33enne spadista friulana ha ...

Premio Brera – Mara Navarria nominata ‘Atleta dell’Anno 2018’ : Al Teatro dal Verme di Milano la campionessa del mondo di spada ha ritirato il Premio dedicato al grande giornalista italiano Al Teatro dal Verme di Milano si è tenuta la diciottesima edizione del Premio Gianni Brera, occasione in cui ogni anno vengono premiate le più notevoli personalità del mondo sportivo italiano e internazionale, distintesi per l’intensità del loro vissuto e per gli obiettivi raggiunti. Mara Navarria, campionessa del ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : esulta Julia Beljajeva - Mara Navarria eliminata agli ottavi : L’estone Julia Beljajeva si impone in campo femminile nel Grand Prix di spada di Doha (Qatar). La campionessa iridata del 2013, a 26 anni torna al successo in una Grande torneo, battendo in finale 15-11 la sorprendente ucraina Kseniya Pantelyeyeva, che centra il primo podio in carriera nel massimo circuito. Al terzo posto si piazzano invece la coreana Jung Hyojung e la russa Violetta Kolobova, sconfitte in semifinale rispettivamente da Beljajeva ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : Mara Navarria pronta a tornare sul podio - Rossella Fiamingo in cerca di riscatto : Il primo Grand Prix di spada della stagione si svolgerà questo fine settimana a Doha (Qatar). In campo femminile ci sarà una situazione particolare in casa Italia, visto che nelle prime due tappe di Coppa del Mondo sono state protagoniste le giovani azzurre, mentre le atlete più titolate non sono riuscite a fare la differenza. In questo senso, la campionessa del mondo Mara Navarria punterà a centrare il primo podio stagionale. La 33enne nativa ...

Coppa del Mondo FIE – Mara Navarria 5ª nella seconda tappa di Cuba : Mara Navarria chiude in quinta posizione la seconda tappa della Coppa del Mondo FIE svoltasi a Cuba: la spadista friulana si ferma ai quarti di finale Mara Navarria conclude la seconda tappa di Coppa del Mondo FIE con un quinto posto finale. A Cuba Navarria trova buone sensazioni in pedana e approda ai quarti di finale senza intoppi, dopo essersi imposta nel tabellone delle 64 contro la lussemburghese Lis Rottler-Fautsch per 15-11, ai ...

Scherma – Mara Navarria riceve il premio ‘Atleta dell’anno 2018’ dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport : Mara Navarria riceve il premio ‘Atleta dell’anno 2018’: il premio sarà conferito dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport venerdì 21 dicembre 2018 a Udine Mara Navarria è diretta nel suo Friuli per ritirare il premio “Atleta dell’anno 2018”, conferitole dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport (sezione Dino Doni – Udine). A premiarla saranno il Presidente dell’associazione Andrea Mascarin e il Sindaco di Udine ...