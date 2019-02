Uomini e Donne | Giulia De Lellis in crisi? Lei | “Non ce la faccio più”

Anticipazioni Uomini e donne puntate della settimana : Teresa bacia Antonio - Luigi in crisi : Si apre oggi 4 febbraio una nuova settimana di programmazione per Uomini e donne e i suoi protagonisti del Trono Over e Classico. Se dame e cavalieri continueranno a destare grande curiosità con le vicende di Gemma Galgani, Angela Di Iorio, Noel Formica, Armando Incarnato e molti altri, nel Trono Classico a farla da padrone saranno i percorsi in fase di conclusione dei tronisti Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma fa una rivelazione e spiazza tutti : Gemma Galgani pensa solo al nuovo corteggiatore? Anticipazioni UeD Gemma Galgani sarà al centro delle polemiche oggi a Uomini e Donne. La dama di Torino aprirà la settimana nel programma condotto da Maria De Filippi e continuerà ad essere contestata per la gestione della sua vita sentimentale. Come di consueto l’appuntamento del lunedì con il dating show di Canale5 sarà dedicato al Trono Over e a Gemma Galgani. La dama nelle ultime ...

Uomini e donne - Over - Armando Incarnato attacca Noel Formica : 'È sparita' : Comincia oggi 4 febbraio una nuova settimana dedicata a Uomini e donne, popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Il Trono Over, al quale solitamente sono dedicate le giornate del lunedì, martedì e mercoledì, continua a riservare sorprese con la nascita di nuove storie d'amore e frequenti litigi tra dame e cavalieri. È questo il caso di Armando Incarnato e Noel Formica che da qualche settimana continuano a punzecchiarsi, raccontando ...

anticipazioni Uomini e Donne, al Serale anche Alessia e Aldo: la coppia fa sognare i fan Cosa abbiamo scoperto con le ultime anticipazioni del Serale di Uomini e Donne? Che ci saranno anche Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. Sono prontissimi per partecipare alla registrazione della scelta di Teresa Langella. Da questo si capisce che ci

Andrea e Arianna, news dopo la scelta di U&D: novità sulla neo-coppia Andrea e Arianna di Uomini e Donne sono sempre più affiatati! dopo la scelta, hanno deciso di fare dei passi importanti e non perdono mai occasione per stare insieme. E chi lo avrebbe detto che Andrea, a sorpresa, avrebbe fatto la sua scelta

Il trucco permanente a Vicenza riscuote grande successo tra donne e Uomini : Il trucco permanente è diventato uno dei temi di cui si parla e si scrive tanto. In particolare sul web

news Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo tra Claudia e Giulia Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi sono le due corteggiatrici tra cui Lorenzo Riccardi dovrà scegliere dopo mesi e mesi di onorata carriera, si fa per dire, a Uomini e Donne. Le ultime news prima della scelta vengono direttamente dai profili Instagram delle due

Nilufar Addati, caduta dagli sci durante la vacanza in montagna con Giordano: momento divertentissimo per l'ex tronista di Uomini e Donne E sì, sulla neve le cadute sono all'ordine del giorno. Soprattutto per chi non è un professionista! Nilufar Addati, l'amatissima ex tronista di Uomini e Donne, ha regalato uno spettacolo esilarante ai suoi follower

Uomini e Donne - è di nuovo amore tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati : La coppia formata da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è stata una fra le più apprezzate durante il 'trono classico' di Uomini e Donne . Eppure tra i due ci sarebbe stato un momento di crisi che ha ...

Crisi superata per Nilufar e Giordano di Uomini e Donne: Raffaella Mennoia svela tutto Giordano e Nilufar stanno ancora insieme. Ormai non ci sono più dubbi. Sono riusciti a resistere anche all'ultima crisi, della quale hanno parlato poco e infatti c'è chi pensa che non ci sia mai stata. Crisi reale o crisi inesistente, per

A Gianni Sperti non è piaciuta la scelta di Andrea Cerioli di Uomini e Donne La scelta di Andrea Cerioli ha acceso un vero e proprio dibattito tra gli opinionisti di 'Uomini e...

gossip Uomini e Donne, l'esterna inedita di Ivan e Alice L'esterna inedita che non è stata mandata in onda a Uomini e Donne ha come protagonisti Ivan e Alice, una delle corteggiatrici del tronista che pur non essendosi fatta notare in puntata ha saputo conquistarlo fuori dagli studi Elios. "Non sapevo che avessi un fisico

La scorsa settimana Fabio Colloricchio ha annunciato la fine della sua relazione con Nicole Mazzocato. "Ci tengo a fare queste Instagram Stories perché voi avete visto nascere la mia storia con Nicole, e in...

Uomini e Donne - Claudia sorprende Lorenzo sui social : la foto con la felpa del tronista : Manca sempre meno alla registrazione delle puntate serali di Uomini e Donne. Tra pochi giorni, infatti, ci saranno le "blindatissime" scelte dei protagonisti del trono classico che andranno in onda su Canale 5 a partire da venerdì 15 febbraio. Claudia Dionigi, prima di conoscere la decisione finale di Lorenzo Riccardi tra lei e Giulia Cavaglià, ha deciso di usare Instagram per lanciare un messaggio al suo tronista del cuore. La ragazza ha ...