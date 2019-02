optimaitalia

: @SorellaBaderla Guarda, sinceramente, non mi sento punta nel vivo, però hai un pochino rotto il cazzo con sta stori… - sullina : @SorellaBaderla Guarda, sinceramente, non mi sento punta nel vivo, però hai un pochino rotto il cazzo con sta stori… - incazzati1 : RT @di_vasi: Ma vi siete accorti che 'uno vale uno' 'decideremo tutto su russò' 'prenderemo le nostre decisioni in diretta web' ... Non… - OptiMagazine : Un pochino più potente del previsto il Samsung Galaxy S10 Plus: rilevazioni del 4 febbraio -

(Di lunedì 4 febbraio 2019)Emergono anche in queste ore alcune novità molto interessanti per quanto riguarda ilS10, con segnali decisamente più incoraggianti rispetto alla scorsa settimana, quando abbiamo dedicato un articolo all'apparizione del top di gamma ormai prossimo alla presentazione ufficiale su GeekBench. Se da un lato qui trovate qualche altro riferimento alle suddette, allo stesso tempo è importante concentrarsi sui nuovi numeri registrati oggi 4, soprattutto per il pubblico che sta seriamente pensando di puntare su questo device.Secondo quanto riportato da una fonte attendibile come GSM Arena, infatti, la situazione è migliore di quanto si potesse pensare per lo stessoS10dal punto di vista delle prestazioni. In particolare, le ultime statistiche ci parlano di una stima pari a 4472 punti per quanto riguarda il singole core, mentre ...