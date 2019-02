Surface Pro 4 | disponibile nuovo aggiornamento firmware

“Surface Andromeda? Semmai dovesse uscire - il problema saranno sempre le app” | [LA VOCE DEL POPOLO] : Dopo un periodo di pausa, ritorna più forte che mai la rubrica in cui vede voi, lettori di Surface Phone Italia, protagonisti dei nostri articoli: la VOCE del popolo! Anche questa volta, il protagonista indiscusso è sempre lui, il device più atteso di sempre: Surface Andromeda. I device foldable ormai non sono più fantascienza, ma realtà, e le notizie riguardanti le uscite di nuovi dispositivi si fanno di settimana in settimana sempre più ...

Surface Studio 2 - Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 disponibili al preordine sul mercato italiano : Tutta la nuova e aggiornata gamma Surface (ad eccezione degli headphones) presentata durante l’evento del 2 ottobre 2018 è ora disponibile al preordine sul mercato italiano, nello specifico, sul Microsoft Store e Amazon con spedizioni effettive fissate al 7 febbraio. Surface Laptop 2 Possono essere acquistate tutte le configurazioni hardware con 8 o 16GB di memoria RAM, fino a 2TB di archiviazione veloce SSD e un processore Intel Core ...

Panos Panay rivela il primo prototipo di Surface Pro : La prima generazione del Surface Pro, sebbene innovativa, non ha riscosso molto successo e in pochi avrebbero ipotizzato che, nel 2018, potesse trasformarsi una famiglia di device da oltre un miliardo di dollari. Panos Panay, il responsabile della divisione hardware di Microsoft, ha pubblicato ieri un interessante post sul proprio account Instagram rivelando il primo prototipo in assoluto del Surface Pro che, come potete vedere ...

Surface Pro 4 difettosi dopo il firmware di luglio : Microsoft avvia la procedura di sostituzione : In seguito al rilascio del firmware di luglio, alcuni utenti hanno segnalato sui vari forum in giro per il WEB la comparsa di alcuni problemi fastidiosi per il Surface Pro 4. Il difetto più grave riguarda proprio il touchscreen del 2-in-1, un aspetto a dir poco fondamentale per chi lo utilizza come tablet o tavoletta grafica, che insieme alla Surface Pen a volte smette totalmente di funzionare con lo schermo che si blocca costringendo, di ...

Surface Book 2 e Surface Pro 4 : disponibile aggiornamento firmware : È da poco disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware dedicato a Surface Book 2 e Surface Pro 4. Changelog Surface Book 2 Surface Pen firmware Update (System devices 3.0.10.1): Resolves intermittent pen top button click failure on Surface Pen with no clip-on Windows 10 October 2018 Update, version 1809. Surface Pen Integration Device (Human Interface Devices 1.0.9.0): Enables firmware update to Surface Pen with no clip. Intel(R) ...

Nuovi rumor su Surface : Andromeda non tascabile - processori ADM e tanto altro ancora : Negli articoli riguardanti le indiscrezioni del dispositivo mobile definitivo abbiamo spesso citato Brad Sams, un noto giornalista e leaker del mondo Microsoft, che ha ora pubblicato un interessante libro dal titolo “Beneath A Surface”. In questo libro, Brad parla sia della nascita della famiglia Surface con i vari e numerosi problemi che la società ha dovuto affrontare all’inizio commercializzando un prodotto nuovo nel ...

Surface Pro 7 : in arrivo una nuova type cover più sottile? : La type cover è uno degli accessori essenziali per la gamma Surface Pro che permette di sfruttare appieno le potenzialità del dispositivo rendendolo difatti un compatto e piccolo PC. Nel corso degli ultimi anni non ha ricevuto particolari miglioramenti in quanto considerata già un’ottima tastiera ma, il momento di un restyling, forse sta per arrivare in occasione del futuro lancio del Surface Pro 7. Infatti, è appena trapelata in rete una ...