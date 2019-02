Robot aspirapolvere | i migliori da comprare

Domotica : Deebot 710 - l'aspirapolvere Robot economico e che non graffia i mobili : I robot aspirapolvere sono uno dei gadget più sottostimati del panorama tecnologico. Presenti sul mercato ormai da 20 anni, sono a metà strada tra un eterno incompiuto e un prezioso alleato per risparmiare tempo e fatica nelle faccende domestiche. All'inizio sembravano un crac destinato a diffondersi nelle case di tutti nel giro di pochi anni; poi, complici un costo davvero troppo elevato, poca innovazione e i dubbi dei più ...

DOOMBA trasforma un Robot aspirapolvere in un meraviglioso generatore di livelli di Doom : Scrivere nel periodo delle festività natalizie è a modo suo meraviglioso (senza esagerare ovviamente). Non ci sono annunci, la macchina dell'industria videoludica è pressoché completamente ferma e le notizie davvero fresche scarseggiano lasciando spazio a storie strane, bislacche ma a conti fatti bellissime.Un esempio? DoomBA! Come riportato da Polygon, DoomBA è un curioso progetto di Rich Whitehouse, sviluppatore e game designer con vent'anni ...