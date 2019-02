Mattarella | Italia non esiti | su Venezuela condivida linea Ue

Venezuela - big Ue (Italia esclusa) riconoscono Guaidò. Mattarella : serve linea condivisa con Ue : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha evocato la possibilità di usare la forza in Venezuela. Oggi il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, di fatto il numero due di Vladimir Putin, dice che «mina tutti i principi di base del diritto internazionale»...

Mattarella va in Angola ad offrire la collaborazione delle imprese italiane : 'L'Angola spera nella collaborazione dell'Italia per diversificare la sua economia e ridurre la sua dipendenza dal petrolio', conferma l'ambasciatore d'Angola in Italia, Florincio de Almeida. Luanda ...

Venezuela - Parlamento : “Stupiti dal governo italiano”. Comunità italo-venezuelana a Mattarella : “Roma dalla parte sbagliata della storia” : “Diciamo al presidente dell’Italia che siamo stupiti per la posizione assunta dal governo italiano. Oggi chiediamo che si schieri accanto ai Venezuelani e riconosca Juan Guaidò come presidente”. L’Assemblea nazionale del Venezuela su Twitter si rivolge di nuovo all’Italia, l’unico Paese Ue che si è astenuto sulla proposta svedese al Parlamento europeo per il riconoscimento di Guaidò. L’organo, usando l’hashtag ...

Nuovi eroi - la trasmissione di Rai Tre che racconta l'Italia premiata da Mattarella fa il pieno di ascolti : Con la puntata di martedì 29 gennaio dedicata a Yvan Sagnet, il racconto dell'Italia positiva di 'Nuovi eroi' - in onda dal lunedì al venerdì alle 20.25 su Rai3 - conquista 1.808.022 telespettatori di ...

Sergio Mattarella - il terrore del Quirinale sulla guerra contro la Francia : cosa rischia l'Italia : La strategia scelta sia da Luigi Di Maio che da Matteo Salvini di puntare contro la Francia, nemico giurato dell'Italia, sta facendo preoccupare non poco il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da giorni i due vicepremier non perdono occasione per rinfacciare a Parigi ora lo sfruttamento n

Giorno memoria - Mattarella : “In Italia aumentano atti di antisemitismo. Minoranze razziste sempre più allo scoperto” : “In Italia e nel mondo sono in aumento gli atti di antisemitismo e di razzismo, ispirati a vecchie dottrine e a nuove e perverse ideologie. Si tratta, è vero, di Minoranze. Ma sono Minoranze sempre più allo scoperto, che sfruttano con astuzia i moderni mezzi di comunicazione, che si insinuano velenosamente negli stadi, nelle scuole, nelle situazioni di disagio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ...