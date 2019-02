Il matrimonio più breve di sempre | divorzio dopo 3 minuti

Cala il sipario su Sposami 2019 : standing ovation per il Salone del matrimonio più importante d’Italia : E stata un vero successo: la quindicesima edizione di Sposami, il Salone del Matrimonio e della casa più importante d’Italia

Come si organizza un matrimonio in Sicilia - anche più bello di quello dei Ferragnez : Questa volta gli influencer, a quanto pare, sono davvero stati in grado di influenzare. Dopo il matrimonio in quel di Noto dell'imprenditrice digitale più famosa d'Italia, Chiara Ferragni, e del fido compagno, il rapper Fedez, la Sicilia è diventata a tutti gli effetti la destinazione più in voga del momento per celebrare le proprie nozze. Magari con budget complessivi un tantino inferiori a quello dei Ferragnez, ma pur ...

Lady Gaga si sposa a Venezia - dalla location all’abito bianco : 10 cose da sapere sul matrimonio più atteso dell’anno : Lady Gaga si sposa. E lo fa in grande stile ovviamente. La location prescelta per giurarsi amore eterno con il fidanzato Christian Carino, manager delle star e suo agente, è Venezia, dove i due si sono conosciuti. Si tratta, secondo il magazine americano Life & Stile, di un matrimonio ovviamente indimenticabile, all’insegna del lusso e della trasgressione a cui Lady Gaga ci ha abituati. Inutile dire che è stato classificato dai media ...

I problemi di coppia più comuni dopo i 10 anni di matrimonio : E così avete superato la famosa crisi dei sette anni. Congratulazioni! Vorremmo tanto dirvi che d'ora in avanti sarà una passeggiata, ma purtroppo non è così.Una volta raggiunto il decimo anniversario, con la fase "luna di miele" ormai ridotta a un ricordo lontano, è probabile che vengano a galla alcuni problemi coniugali. Abbiamo chiesto ai terapisti di spiegarci a quali problemi fare attenzione quando si ...

Il matrimonio più seguito visto - letto - commentato : Il Royal Wedding, seguito in diretta da milioni di persone in tutto il mondo, è stato uno degli eventi più seguiti dell'anno: ha coronato la fiaba a d'amore tra l'attrice americana Meghan Markle e il principe Harry d'Inghilterra il 19 maggio con le nozze nella cappella ...

Elena Morali : "Non parlerò più del matrimonio con Scintilla - ci sposeremo in segreto" : Quando si sposano Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla? La domanda continua ad agitare gli appassionati di gossip, i quali in questi mesi hanno potuto conoscere in maniera dettagliata tutta la vicenda. Per i più distratti: dopo l'annuncio delle nozze, i due hanno affrontato una crisi che li ha divisi per qualche tempo. Poco dopo, però, la coppia si è ricomposta, senza però troppi riferimenti all'annunciato matrimonio. ...

Melissa Satta-Kevin Prince Boateng - è crisi? L'ex Velina sempre più 'sola' replica alle indiscrezioni sul suo matrimonio : L'ex Velina però interpellata sull'argomento dalla rivista di cronaca rosa ci ha tenuto a precisare: ' ho la fede, sono ancora sposata".

Melissa Satta-Kevin Prince Boateng - è crisi? L’ex Velina sempre più ‘sola’ replica alle indiscrezioni sul suo matrimonio : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng in crisi? L’ex Velina e il calciatore del Sassuolo starebbero attraversando un periodo nero Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbero in crisi. L’ex Velina e il calciatore del Sassuolo, a seguito della nascita di Maddox (loro primo ed unico figlio) ed a due anni dal matrimonio, starebbero attraversando un periodo nero. A confermare l’indiscrezione la rivista ‘Chi’. Sul ...

Lo show di Beyoncé al matrimonio di Isha Ambani - la figlia dell’uomo più ricco dell’India (video) : Beyoncé al matrimonio di Isha Ambani, la figlia dell’uomo più ricco dell’India, per uno show esclusivo alla festa pre nozze. L’artista americana si è esibita in occasione del matrimonio della figlia di Mukesh, l’uomo più ricco dell’India, e ha pubblicato alcuni post sul suo profilo ufficiale di instagram con foto e video dello show, condividendo con il pubblico alcuni momenti della serata. Vestita con abiti ispirati alla tradizione ...

Morta a 25 anni : voleva essere più magra il giorno del suo matrimonio : Venticinque anni, la gioventù sul viso e la speranza nel cuore. Eppure non le bastava, Jana non riusciva ad essere pienamente felice. Aveva deciso di sposarsi ma voleva arrivarci come aveva deciso: con qualche chilo in meno. Di lì la decisione di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico lo scorso 17 ottobre. Sembrava tutto in regola ma l’intervento aveva lasciato ferite profonde. Nel giro di due settimane Jana Moreels, originaria del ...