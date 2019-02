Sorteggio a Madrid il 14 febbraio

Sorteggio Coppa Davis 2019 - Fase Finale Madrid : data - programma - orario e tv. Si definiscono i gironi : Ora è ufficiale: l’Italia si è qualificata alle Finali della Coppa Davis 2019 di tennis, gli azzurri hanno sconfitto per 3-1 l’India sull’erba di Calcutta e hanno così staccato il pass per gli atti conclusivi della competizione che si disputeranno alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. All’evento parteciperanno 18 squadre che saranno suddivise in sei gironi da tre, dai quali le vincitrici e le due ...

Sorteggio Copa del Rey - Real Madrid-Barcellona : c'è il Clásico in semifinale : L'esultanza del Real Madrid nel match contro il Girona. Getty Ci sarà il doppio Clásico in Copa del Rey. Questo ha offerto il Sorteggio delle semifinali svolto oggi al Benito Villamarin di Siviglia, ...

Sorteggio Champions - Nedved : “Atletico Madrid squadra difficile da affrontare” : “L’Atletico Madrid è una squadra molto equilibrata e difficile da affrontare. Hanno una difesa forte e giocano molto bassi poi davanti ti possono dare fastidio con Griezmann e gli altri. Prevedo due sfide molto difficili con molto equilibrio“. Queste le parole con cui Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il Sorteggio di Nyon che ha accoppiato bianconeri e colchoneros negli ...

Sorteggio ottavi Uefa Champions League 2018 streaming video e tv : Atletico Madrid-Juve e Roma-Porto! : Diretta Sorteggio ottavi Champions League, info streaming video e tv: stiamo per conoscere tutti gli accoppiamenti e le avversarie di Juventus e Roma.

Sorteggio Champions League : sarà Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto : Sorteggio Champions League LIVE – Ecco il quadro completo del Sorteggio di Champions League valido per gli ottavi di finale. sarà -Juventus e Roma-. Un doppio impegno complicato per le italiane, ma grande ottimismo. Ecco il quadro completo: Schalke 04- Manchester City Atletico Madrid-Juventus Manchester United- PSG Tottenham-Borussia Dortmund Lione-Barcellona Roma-Porto Ajax-Real Madrid Liverpool-Bayern Monaco […] L'articolo ...

Sorteggio ottavi Champions League : Juve-Atletico Madrid - Roma-Porto : Saranno l'Atletico Madrid e il Porto gli avversari di Juventus e Roma negli ottavi di Champions League. Questo l'esito del Sorteggio effettuato a Nyon.La gara d'andata per i bianconeri si giocherà in Spagna fra il 12 e il 20 febbraio, ritorno all'Allianz Stadium fra il 5 e il 13 marzo. Il primo match della sfida dei giallorossi con i lusitani invece, si giocherà all'Olimpico fra il 12 e il 20 febbraio, con ritorno in Portogallo fra ...

Champions League 2019 - il Sorteggio degli ottavi : tutti gli accoppiamenti. Sarà Juventus-Atletico Madrid - la Roma pesca il Porto : A Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, l’urna svizzera ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le migliori sedici squadre d’Europa hanno così conosciuto quali saranno le avversarie che dovranno affrontare tra febbraio e marzo nelle consuete sfide in andata e ritorno che spalancheranno le porte sui quarti ...

Sorteggio Champions League 2019 - le possibili avversarie della Juventus agli ottavi. Le squadre da evitare : pericoli Atletico Madrid e Liverpool! : Il giorno del Sorteggio è finalmente arrivato, tra poche ore (alle 12.00) la Juventus scoprirà il proprio avversario per gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. L’urna di Nyon nasconde alcune insidie molto temibili per i bianconeri, che hanno vinto il gruppo H davanti al Manchester United nonostante il passo falso avvenuto nell’ultima giornata a Berna contro lo Young Boys. La Juventus sarà così inserita nella prima ...

Sorteggio Champions League - chi affronterà la Juventus agli ottavi? Atletico Madrid e Liverpool da evitare : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, che conoscerà le sue avversarie. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Real Madrid e il Manchester City, anche loro primi nei ...

Champions League 2019 - Sorteggio ottavi di finale : le possibili avversarie delle italiane. Rischio Liverpool e Atletico Madrid per la Juventus - Barcellona e Manchester City da evitare per la Roma : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...