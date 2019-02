Sanremo | giochi di coppia sul palco dell’Ariston 

lastampa

(Di domenica 3 febbraio 2019) Come tutti sanno, Claudio Baglioni è un perfezionista e un gran lavoratore. Figuriamoci a. In questa settimana che precede il Festival (si parte martedì), l’Ariston ha chiuso sempre dopo mezzanotte. Dentro c’era Baglioni che provava, mentre intorno a lui cambiavano i comprimari. Solo ieri si è concesso una pausa per incontrare gli studenti ...