Certificati anagrafici on line | non si pagano più i diritti di segreteria

(Di domenica 3 febbraio 2019) Novità per ion: dal 31/01/2019 non sipiù idi. Idisi continueranno a pagare per irichiesti agli sportelli municipali.Per acceder al servizio onbasta essere registrato al portle del Comune di Roma o avere una chiave di accesso (SPID).Resta fermo il pagamento dell’imposta di bollo per le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione soggette alla predetta imposta.Sono esentati dal pagamento le certificazioni per:• attività sportiva non dilettantistica art. 27 bis del D.P.R. 642/1972• tutela minore – adozioni – affidamento – affiliazione – riconoscimento (Art.13 del D.P.R. 642/1972)• recupero crediti professionali dei difensori d’ufficio (art.32 Disp Att. Cod. di proc. pen.)• cause per controversie di lavoro – pensione – ...