A 8 anni solo in strada | “la mamma non mi vuole piu”

Carmagnola - bimbo di 8 anni solo in strada. "Mamma non mi vuole più" : "La mamma non mi vuole più ". Così ha risposto ai vigili che, vedendolo camminare tutto solo su una strada di Carmagnola, in provincia di Torino , l'hanno fermato. Il bimbo, 8 anni , indossava solo un ...

Bimbo di 8 anni solo in strada : «Mamma non mi vuole più». La donna conferma : «La mamma non mi vuole più, così sto cercando i miei parenti». Ha risposto così ai vigili che lo hanno sorpreso a camminare a soli 8 anni, tutto...

Torino - bimbo di 8 anni solo in strada : «Mamma non mi vuole più». La donna conferma : «La mamma non mi vuole più, così sto cercando i miei parenti». Ha risposto così ai vigili che lo hanno sorpreso a camminare a soli 8 anni, tutto...

A 8 anni abbandonato solo in strada a Carmagnola (Torino) : "Mamma non mi vuole più" : Camminava lungo una strada provinciale con addosso soltanto un maglioncino di lana, e quando i vigili gli hanno chiesto cosa stesse facendo ha risposto che "la mamma non mi vuole più, così sto cercando i miei parenti". È successo nei dintorni di Carmagnola (Torino).Il piccolo protagonista di questa vicenda è un bimbo di 8 anni, che ora è stato affidato a una comunità. Il tribunale per i minori di Torino ...

Torino - bimbo di 8 anni vaga da solo in strada al freddo : “Mamma non mi vuole più” : La donna, rintracciata dagli agenti, ha confermato di non voler il piccolo perché vive col nuovo compagno, spiegando che il bimbo da tempo vive invece coi nonni. Introvabile anche il padre. Per entrambi i genitori è scatta la denuncia per abbandono di minore, il piccolo invece è stato affidato a una comunità.Continua a leggere

Kurt Cobain : la figlia racconta di aver saputo della morte del padre solo alcuni anni dopo : Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain, storico frontman dei Nirvana e simbolo della musica grunge, ospite del programma What's The Tee? di RuPaul che viene registrato in podcast, ha parlato di come è venuta a sapere della morte di suo padre, suicidatosi nel 1994. L'intervista Grazie al magazine Alternative Nation che ha riportato per iscritto le parole della figlia di Kurt, veniamo a sapere che Frances, nata nel 1992 dalla relazione tra ...

Il nucleo interno della Terra si è solidificato solo 565 milioni di anni fa : Lo afferma una ricerca pubblicata su Nature Geoscience dell’Università di Rochester, Rochester, New York che indaga sulla vita della potente dinamo nascosta nel cuore del nostro pianeta. Secondo John Tarduro, coordinatore dello studio, 565 milioni di anni fa, nel periodo Ediacarano, il campo magnetico terrestre era al minimo della sua intensità, quasi sull’orlo del collasso, malgrado la presenza di un nucleo che avrebbe dovuto, invece, ...

Andrea Roncato : "20 anni senza droga. Solo io e Fiorello sinceri - è pieno di perbenisti" : L'attore è tornato a parlare degli eccessi e degli errori commessi nel suo passato, ma sull'immagine che i media hanno...

L’assolo alla batteria del baby fenomeno (4 anni) fa piangere il chitarrista : la performance è da applausi (e da ascoltare) : Justin Wilson II ha appena quattro anni ma è già un batterista talentuoso (e precoce, naturalmente). In questo video si sta esibendo ad Anaheim, in California, durante una delle più importanti fiere musicali (e tra i maggiori ritrovi per chitarristi), il Namm Show. Wilson II, nel filmato, suona insieme a Bubby Lewis, Justin Raines e Aaron Smith. Il chitarrista, dopo l’assolo del piccolo fenomeno, si commuove. L'articolo L’assolo alla ...

Ape sociale : anche nel 2019 uscita a 63 anni ma solo se in stato di necessità : Sembrava in procinto di sparire dagli orizzonti del sistema previdenziale ma il governo ha deciso di prolungare la sperimentazione dell’Ape sociale. Prevista fino al 31 dicembre 2018 dal governo precedente, quello a guida PD con Premier Gentiloni, l’anticipo pensionistico sociale potrà essere sfruttato anche fino al 31 dicembre 2019. Sarebbe stato un paradosso se l’attuale esecutivo avesse cancellato la versione assistenziale dell’anticipo ...

Domenica Live - Jessica Mazzoli contro l'ex Morgan : 'In sei anni ha visto la bambina solo due volte' : Ieri Jessica Mazzoli, ex di Morgan e concorrente di X Factor 5 , è stata ospite di Domenica Live e intervistata da Barbara D'Urso ha spiegato meglio la sua situazione familiare, di fatto sburgiardando ...

Domenica Live - Jessica Mazzoli contro l'ex Morgan : "In sei anni ha visto la bambina solo due volte" : Ieri Jessica Mazzoli, ex di Morgan e concorrente di X Factor 5, è stata ospite di Domenica Live e intervistata da Barbara D’Urso ha spiegato meglio la sua situazione familiare, di fatto sburgiardando il Castoldi, da cui ha avuto la figlia Lara. Come riporta Il Tempo, Jessica non ha nascosto che per

Giorgio muore di cancro a 15 anni - lo sfogo del papà : “A Taranto sanno solo farci ammalare” : L'amaro sfogo di da Angelo Di Ponzio, padre di Giorgio, un ragazzino di 15 anni morto venerdì scorso a Taranto dopo aver lottato per tre anni contro il cancro che lo aveva colpito: "Purtroppo qui non c'è proprio la concezione delle cure perché sanno solo farci ammalare. Ora Basta, è il momento di lottare con tutte le forze".Continua a leggere

In pensione con quota 100 : è vantaggioso solo dopo 20 anni : Secondo quanto è possibile leggere ne Il Messaggero di ieri, l'assegno pensione calcolato con quota 100 diverrebbe vantaggioso, ma solo dopo vent'anni. Questo lasso di tempo viene indicato facendo riferimento in realtà ad un altro dato. Secondo le ricerche Istat, si stima che la media della vita nel nostro paese sia di 86 anni. Con la pensione di vecchiaia si potrebbe essere collocati a riposo a 67 anni di età: la differenza fra 86 (durata media ...