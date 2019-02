Uccisa con coltellata in garage | fermato ex compagno

Bergamo : 25enne Uccisa in garage dall'ex compagno con coltellata al cuore - grave la sorella : E' successo a Curno. Fermato dai carabinieri l'uomo aveva aspettato la donna per poi colpirla a morte

Cosenza - cicogna bianca Uccisa a colpi di fucile. Lipu : “Bracconaggio. Atto inqualificabile” : L’hanno recuperata senza vita, perforata da una serie di pallini da caccia. Un esemplare di cicogna bianca è stato ucciso a colpi di fucile nel Cosentino nel suo nido in cima a un traliccio in una zona al confine tra i comuni di Luzzi, Lattarico e Torano. “Si tratta di un Atto gravissimo e inqualificabile – hanno sostenuto i responsabili della Lipu di Rende, che sui loro canali social hanno diffuso le foto (sotto) – ai ...

Orrore in India - donna Uccisa con i suoi 4 figli per stregoneria : Sospettavano che quella donna con cui avevano avuto a che fare fosse una strega e per questo l'hanno massacrata e uccisa senza pietà insieme ai suoi 4 innocenti figli. La terribile storia arriva da un ...

Mansi Dixit - modella Uccisa dal fotografo : stangolata perché non voleva fare sesso con lui : Una giovane modella, Mansi Dixit, 20 anni appena compiuti, è stata uccisa da un fotografo per aver respinto le sue avances. Il professionista, Syed Muzammil, 19 anni, l’ha colpita alla testa con uno sgabello di legno quando lei si è rifiutata di fare sesso con lui. Il fatto è avvenuto due giorni fa durante un set fotografico a Oshiwara, un quartiere a nord di Mumbai, India. Mansi, dopo essere stata picchiata con violenza, è caduta a terra ...

Usa - studentessa universitaria Uccisa con almeno 30 coltellate dall’amica coinquilina : La sera di giovedì 24 gennaio qualcosa deve essere improvvisamente scattato nella mente di Luisa Cutting. La ragazza ha barbaramente ucciso la sua coinquilina, la 21enne Alexa Cannon, con un numero impressionante di coltellate, almeno 30. Le due giovani coetanee si erano conosciute durante la frequentazione dei corsi della Radford University in Virginia. Inizialmente abitavano nello stesso edificio, una di fronte all’altra. Con il tempo la loro ...

Studentessa 21enne Uccisa dall'amica nel campus universitario con 30 coltellate : Una Studentessa è stata uccisa con oltre 30 coltellate dalla coinquilina e migliore amica nei pressi del loro appartamento. Condividevano gli studi universitari e la casa, poi la follia con un ...

Il Ceo di Twitter racconta : "Zuckerberg a cena mi servì una capra Uccisa da lui" : Jack Dorsey, ceo di Twitter, racconta di una insolita cena con Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook. Secondo quanto riferito in una intervista a Rolling Stone, Zuckerberg gli servì le carni di una capra da lui personalmente ammazzata usando un teaser, una pistola laser. Era l'anno, spiega Dorsey, in cui Mark Zuckerberg mangiava solo quello che ammazzava.In questo caso, la capra era stata stordita con teaser, finita con un coltello e poi ...

Orrore nella Valle Po - donna Uccisa in paesino con roncola : Orrore nella tranquilla Barge, piccolo centro della provincia di Cuneo alle porte della Valle Po. Una pensionata di 70 anni, Anna Piccato, e' stata trovata morta in una pozza di sangue nei giardinetti accanto alla chiesa di San Rocco. Per identificarla ci sono volute diverse ore, il volto irriconoscibile per le ferite inferte con una roncola o, forse, un'ascia. I carabinieri indagano per omicidio, il paese sconvolto da tanta violenza nei ...

