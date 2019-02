Spalletti : «Inter - ci vuole tempo. Conte? Voci ridicole» : MILANO - L' Inter si avvicina alla sfida di campionato contro il Bologna dopo l'eliminazione in Coppa Italia con la sconfitta con la Lazio e gli ultimi risultati deludenti in Serie A tra il pareggio ...

Inter-Bologna - la conferenza di Spalletti : 'Marotta ha incontrato Conte? Non è credibile' : 14:53 2 feb Cosa si aspetta adesso da Perisic? " Perisic deve dare una risposta sul campo perché noi abbiamo una considerazione chiara delle sue capacità. Anche il mondo del calcio in generale conosce la forza di Perisic, il pubblico deve capire che attraverso il suo sostegno può fare bene. Sicuramente è stato al centro di qualche situazione che può aver fatto ...

Spalletti - Conte in sede? Voci ridicole : ANSA, - MILANO, 2 FEB - "Le Voci sull'incontro Marotta-Conte in sede? Le cose che si scrivono sono ridicole. Quello che state dipingendo non rappresenta il suo stile di lavorare, sarebbe da dilettanti.

Inter - il futuro è pronto Conte ha portato Marotta Spalletti sempre più solo : di Magari tra qualche mese si scoprirà che all'Inter l'uovo è nato prima della gallina. Sarà il giorno in cui si saprà che non è stato Beppe Marotta a portare Antonio Conte all'Inter, ma l'esatto ...

Inter - Moratti : 'Conte? Non vedo perché cambiare Spalletti' : TORINO - 'È inutile cambiare in questo momento, non è facile trovare un allenatore in circolazione. In questo momento non vedo perché cambiarlo' . L'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti commenta ...

Inter - Spalletti paga l'errore Nainggolan e il fantasma di Conte : Certamente ha influito il mercato con le tensioni che si è portato dietro a partire dal caso Perisic . il tecnico non ha nascosto che avrebbe gradito una gestione differente a livello comunicativo da ...

Inter - il crollo è vertiginoso : adesso l’ombra di Conte mette davvero paura a Spalletti : Inter, la posizione di Luciano Spalletti inizia a traballare con le voci che vorrebbero Conte sulla panchina nerazzurra che si fanno sempre più insistenti L’Inter prosegue nel suo periodo nero, dal quale fatica a risollevarsi. La squadra di Luciano Spalletti aveva iniziato alla grande la stagione, proponendosi come alternativa per la vetta della classifica e giocandosi il passaggio del turno in Champions League con Tottenham e ...

Spalletti che flop - sotto la sede nerazzurra arriva Conte : Spalletti aveva detto che la soluzione per continuare la corsa in Coppa Italia e guadagnarsi altri due derby era una serata da Inter.Non è stato acContentato Luciano Spalletti, e adesso il suo futuro nerazzurro è davvero molto più complicato. Perché dopo 125 minuti di partita e i rigori incassa una nuova, gigantesca delusione, «tradito» dagli errori di Lautaro e Nainggolan.Il presidente Steven Zhang e l’a.d. Beppe Marotta nelle ultime ...

Inter - Marotta : “Conte? Abbiamo fiducia in Spalletti” : ‘Abbiamo Spalletti che sta facendo bene: siamo terzi in classifica in campionato e in corsa in Coppa Italia e in Europa League. Il club ha massima fiducia in lui’. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta prima della gara di Coppa Italia contro la Lazio, allontanate dunque le voci su Antonio Conte. ‘Milano è una grande città, non solo bella. Mi sembra legittimo ...

Inter : Spalletti - una coppa o via. Resta l'ombra di Conte : Non si è parlato solo di mercato nella cena della dirigenza nerazzurra al ristorante di Carlo Cracco, nel centro di Milano. L'Inter vuole capire anche come invertire una direzione di marcia assai ...