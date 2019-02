Sondaggi - 'Quanto valgono davvero Pd e Calenda' : disastro dem un partito da seppellire : 'È un'offerta politica vecchia - ha chiarito il politologo - destinata a ridimensionarsi enormemente, a sparire come partito di massa'. I segnali che arrivano dall'ultimo Sondaggi o Swg non devono ...

Sondaggi elettorali Swg : europee - ecco quanto vale il listone di Calenda : Sondaggi elettorali Swg: europee , ecco quanto vale il listone di Calenda Il listone europeista e anti populista caldeggiato da Carlo Calenda potrebbe vale re tra il 20 e il 24%. A sostenerlo è un Sondaggi o Swg riservato che Repubblica ha reso noto ieri. La stima comprende nel suddetto listone , oltre al Pd, anche Verdi, Italia in Comune, liste civice e Più Europa. Al momento però non c’è nulla di concreto. Anzi, sono più le smentite che ...

Sondaggi o Ghisleri - Matteo Salvini in volo dopo Sea Watch : di quanto sale in sole 24 ore : A furia di assecondare sempre e comunque i magistrati, sia i grillini che i piddini rischiano di farsi travolgere dallo tsunami leghista che dal caso Diciotti e il possibile processo contro Matteo ...

Sondaggi o Mentana - il botto pazzesco della lista di Carlo Calenda : ecco quanto vale : Una sorta di "battesimo ufficiale": il "listone unico di sinistra", quello a cui l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda sta lavorando ormai da settimane, ha fatto l'esordio ufficiale al consueto Sondaggio realizzato ogni lunedì da Swg per il tg di Enrico Mentana su La7. E la stima dei

Luigi Di Maio peggio di Matteo Renzi : Sondaggi o - quanto perde il M5s ogni mese : Nel 2054, recita un video prodotto dalla Casaleggio Associati, molti lavori non esisteranno più. Poco male, penserà con la mente rivolta ai figli e ai nipoti chi fino a oggi ha trascorso l' esistenza a girarsi i pollici e da qualche mese freme in attesa di ricevere il reddito di cittadinanza. Il sus

Sondaggi elettorali - spunta il partito di Renzi e vale quanto Forza Italia : Un partito di Matteo Renzi , in caso di scissione dal Pd, varrebbe poco meno del 9%, esattamente quanto Forza Italia . È quanto emerge da un Sondaggi o Winpoll che stima il valore di un'eventuale Forza politica guidata dall'ex presidente del Consiglio. Tra gli altri partiti, in calo le forze di governo: la Lega rimane prima, dietro perde colpi il M5s.Continua a leggere

Sondaggi o Mentana - Matteo Salvini promosso sul decreto sicurezza. Allarme-Lega : quanto perde : Lunedì sera, tempo di sondaggi al TgLa7 di Enrico Mentana . La prima rilevazione di questo 2019. Un Sondaggio agrodolce per Matteo Salvini . Già, perché il leader della Lega incassa una buona e una cattiva notizia. Si parta da quella buona. Si parla del decreto sicurezza e delle polemiche sorte tra il

Alessandra Ghisleri - il Sondaggi o tombale su Giuseppe Conte e governo : quanto è sprofondato il gradimento : Il premier Giuseppe Conte ha tirato in ballo i "sondaggi positivi", ma forse pecca di ottimismo. Secondo l'ultima rilevazione di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, citata da Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale, il gradimento al 60% per il governo fotografato da Pagnoncelli sare

Sondaggio riservato : la Lega crolla al Nord - quanto perde da settembre il partito di Salvini : Il Sondaggio 'interno', che per la verità sarebbe finito anche nelle mani degli 'alleati' di centrodestra, è di quelli da far alzare le orecchie dritte a chi abbia cervello per intendere all'interno ...