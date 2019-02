huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Solo un topolino per l’Iran o un atto di sovranità per l’Europa? - scheerenberger : RT @HuffPostItalia: Solo un topolino per l’Iran o un atto di sovranità per l’Europa? - HuffPostItalia : Solo un topolino per l’Iran o un atto di sovranità per l’Europa? - LaskaJuventus : RT @matteogeorge83: L’errore con Benatia è stato quello di non cederlo a luglio. Con l’arrivo di Bonucci lo sapeva anche Topolino che sareb… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Per Teheran un "primo passo" verso la piena realizzazione delle promesse fatte dall'Europa all'Iran quando, gli Usa erano unilateralmente usciti dall'accordo sul nucleare del 2015. Per Washington uno strumento finanziario che non servirà a ridurre la "massima pressione" che la Casa Bianca sta esercitando sull'Iran, ma avrà "gravi conseguenze" sugli operatori economici che ne faranno uso, e che rischieranno il bando dagli Usa e dal suo sistema finanziario. E' l'Instex, Instrument In Support Of Trade Exchanges, ossia lo Special Purpose Vehicle per l'Iran appena partorito dall'Europa dopo quattro mesi di gestazione e annunciato nei giorni scorsi da Francia, Germania e Gran Bretagna da Bucarest.Oggi, primo giorno di uscita dei giornali dopo l'annuncio, un editoriale dell'ultraconservatore Kayhan International, sempre ostile all'accordo voluto dal governo del conservatore ...