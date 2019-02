Maltempo | un morto in una valanga sulle Alpi francese Nel bolognese 280 fuori casa

Maltempo - valanga travolge persone nelle Alpi francesi : un morto : Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite per una valanga che si è abbattuta su un settore fuori pista della località sciistica di Val Cenis, nella Savoia francese. Lo si è appreso dalla prefettura locale. Dieci persone sono state travolte dalla valanga, secondo quanto precisato dalla prefettura, 7 sono state recuperate sane e salve dai soccorritori. L'articolo Maltempo, valanga travolge persone nelle Alpi francesi: un morto sembra ...

Maltempo - neve a Milano : è il giorno di "Big Snow". Un morto a Torino : A Milano è arrivata la neve. Stamani la città, insieme a molti altri centri e paesi della Lombardia, si è svegliata sotto un manto bianco. Dalle prime ore, infatti, come peraltro...

Maltempo - finisce in una scarpata per la neve : un morto nel pavese : Incidente stradale mortale stasera alle 20.30 sulla strada provinciale 134, nei pressi di Montù Beccaria, nell’Oltrepò pavese. Un uomo di 53 anni abitante a Cava Manara, in provincia di Pavia, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, a causa del manto stradale innevato ed è uscito fuori strada finendo in una scarpata. Il conducente è morto sul colpo. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco di Broni e dal personale ...

Maltempo Usa - morto congelato in Wisconsin : sale a 3 il bilancio dei morti : Continua l’ondata di gelo negli Stati Uniti dove un uomo è stato trovato morto congelato nel suo garage in Wisconsin. Lo riferisce la Cnn citando il Milwaukee County Medical Examiner. sale a 3 il bilancio delle vittime del vortice polare che ha stretto gli Usa nella sua morsa. Domenica un uomo era stato trovato morto davanti alla sua abitazione in Minnesota perché non aveva le chiavi di casa e non è riuscito ad entrare. La terza vittima è ...

Maltempo Usa - bufera di neve a Sud Est : 1 morto e migliaia di voli cancellati : Forte Maltempo negli Usa, in particolare nel sud est degli Stati Uniti messo in ginocchio da una tempesta di neve. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto, circa duemila voli cancellati e quasi 300mila residenti senza energia elettrica. La tempesta ha colpito Alabama, Tennessee, Georgia ed in particolar modo la Virginia e la Carolina del nord, dove e’ caduto quasi mezzo metro di neve. Secondo le autorita’ una persona e’ ...

Maltempo Sardegna - perde il contro dell’auto per la strada baganta : morto 30enne : I Carabinieri della Compagnia di Iglesias (Su) sono intervenuti intorno alle 19 nella zona industriale del centro iglesiente dove, lungo la Sp 86, si è verificato un sinistro mortale: nell’incidente ha perso la vita un giovane di 30 anni. La vittima, originaria di Domusnovas, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada: sul posto i militari della Stazione di Iglesias e dell’Aliquota radiomobile per gli accertamenti ...

Maltempo - voragine sulla Pontina : un morto e un disperso. Tromba d’aria a Crotone | : Lo smottamento è stato provocato dalle forti piogge degli ultimi giorni. Vigili del fuoco alla ricerca di una persona