La morte di Kurt Cobain nei ricordi di Frances Bean | “Ho saputo del suicidio a cinque

(Di sabato 2 febbraio 2019)Ladineidiè stata raccontata dalla stessa figlia d'arte nel corso di un'intervista rilasciata ad Alternative Nation per la trasmissione "What's the Tee?" condotta da RuPaul. La ragazza, nata dal matrimonio tra il compianto leader dei Nirvana e Courtney Love, ha raccontato che sua madre non le volle dire che il padre fosse morto suicida fino all'età dianni. Ai microfoni di Alternative Nation ha spiegato: «Mia madre mi ha mandata preventivamente in terapia un anno prima di dirmelo, per fare in modo che potessi arrivare pronta a quel tipo di discorso».morì a 27 anni e il suo corpo venne ritrovato l'8 aprile 1994 da Gary Smith, un elettricista che si era recato presso la residenza che il cantante aveva sul lago Washington, a Seattle. Con ladel frontman si sciolsero i Nirvana, all'apice del loro successo dopo la ...