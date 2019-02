Casa del comune in regalo ai rom assassini scarcerati

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : crolla Bolzano in Casa degli ungheresi del Fehervar AV19 : crolla Bolzano nella penultima giornata della regular season del campionato austriaco di EBEL: le Foxes subiscono una sonora sconfitta (5-1) in casa degli ungheresi del Fehervar AV19. La compagine italiana, che veniva da un ottimo periodo di forma, non approfitta quindi del passo falso del Salisburgo, battuto a sorpresa dai cechi dello Znojmo per 5-2. Le Volpi non entrano mai in partita questa sera, come attestano i primi due periodi della ...

Musica per Roma : appuntamenti dal 3 al 10 febbraio all’Auditorium e alla Casa del Jazz : Settimana con una ricca programmazione Musicale di Musica d’autore e Jazz che preclude alla grande inaugurazione del Festival Equilibrio 2019 Aurora Boreale di domenica 10 febbraio. Il programma di tutto il festival sarà presentato in conferenza stampa lunedì 4 febbraio alle ore 12 in studio 3 alle 12 alla presenza degli ambasciatori dei paesi nordici che saranno il focus di questa edizione. In programma, dopo il concerto che segna il ritorno di ...

Estrazione VinciCasa del 01-02-2019 di venerdì : Estrazione VinciCasa del 01-02-2019, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 32 di venerdì. La combinazione vincente. Estrazione VinciCasa del 01-02-2019 Combinazione Vincente 1 3 5 14 29 ATTENZIONE: la prossima Estrazione sarà effettuata domani alle ore 20:00 Il montepremi è di 60.786,70 euro. Di seguito le quote complete del concorso odierno. Nessuna vincita con punti cinque. Le case vinte fino ad oggi […] L'articolo Estrazione ...

Lezione di umanità - così i nigeriani stanno accogliendo in Casa i rifugiati del Camerun : In Camerun, quasi mezzo milione di persone è in fuga dalle violenze nelle regioni a maggioranza anglofona. Decine di migliaia di rifugiati sono arrivati nella vicina Nigeria dove, prima ancora che nei campi profughi, sono stati accolti dalla comunità locale nelle proprie case e nei propri villaggi. Di fronte all'emergenza umanitaria, Medici senza Frontiere ha avviato l’assistenza sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano.Continua a ...

Grave lutto in Casa Ronaldo - morto per le conseguenze di una ischemia il padre della compagna Georgina : Grave lutto in casa Ronaldo: a 70 anni è morto il padre di Georgina Rodriguez, compagna del 5 volte pallone d'oro. Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon era stato un allenatore di calcio. Il decesso, avvenuto a Buenos Aires, è legato alle conseguenze di una Grave ischemia che l'uomo aveva avuto due anni fa

Harry e Meghan accelerano - nella nuova Casa prima del parto : Meghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilHarry e Meghan si trasferiranno a Frogmore Cottage prima di diventare ...

Casali del Manco. Taglio di bosco senza autorizzazioni : denunciate due persone : Sono state riscontrate irregolarità nella documentazione prodotta per il Taglio di un bosco a Casali del Manco (Cosenza). Ad accertarle

VIDEO Inter-Lazio 4-5 - Highlights e gol della partita : azioni salienti e rigori. Nainggolan condanna i padroni di Casa : Inter-Lazio di ieri sera non è stata certamente una partita che può avere annoiato spettatori e tifosi. La sfida valevole per li quarti di finale della Coppa Italia 2018/19 tra nerazzurri e biancocelesti ha messo in scena grande intensità e spettacolo, con un duello che si è risolto solamente ai calci di rigore. In precedenza, tuttavia, era successo di tutto. Prima il gol del vantaggio di Immobile al 108′, dopo che i tempi regolamentari si ...

Estrazione VinciCasa del 31-01-2019 di giovedì : Estrazione VinciCasa del 31-01-2019, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 31 di giovedì. La combinazione vincente. Estrazione VinciCasa del 31-01-2019 Combinazione Vincente 15 27 28 31 34 ATTENZIONE: la prossima Estrazione sarà effettuata domani alle ore 20:00 Il montepremi è di 68.369,60 euro. Di seguito le quote complete del concorso odierno. Nessuna vincita con punti cinque. Le case vinte fino ad oggi […] L'articolo ...

Guaido’ lascia comizio : la polizia è in Casa mia - cerca mia moglie. Il parlamento europeo lo riconosce presidente del Venezuela : "In questo momento i Faes sono a nella mia casa, stanno cercando Fabiana": con queste parole Juan Guaido', il presidente del parlamento Venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha interrotto un discorso programmatico che stava pronunciando nella sede dell'Universita' di Caracas. I Faes sono le Forze di intervento speciale, l'unita' di elite della polizia Venezuelana, e Fabiana Rosales e' la moglie di Guaido'. Guaido' ha lasciato la ...

Casapound - Raggi scrive a Tria : «Sgomberare la sede - immobile del Demanio» : Il sindaco di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, ha scritto al ministero dell'economia e delle Finaze (Mef) per informare il ministero della mozione approvata a maggioranza...

Alla Casa del Cinema di Roma omaggio a Wim Wenders : A partire dal 5 febbraio sino al 14 aprile, Casa del Cinema e VIGGO dedicano un omaggio a Wim Wenders in un lungo percorso che si articolerà tra cortometraggi, documentari e film portando sul grande ...

Jazz - lunedì alla Casa del Cinema il documentario sul Music Inn - lo storico club dove suonarono Chet Baker e Charlie Mingus : In quella cantina umida sono passati i più grandi, come in nessun altro Jazz club in Italia: da Chet Baker a Bill Evans, da Charlie Mingus a Dexter Gordon e Max Roach. Un documentario di Stefano ...

Belgio - anziana morta in Casa da due mesi : il gatto si ciba del cadavere : È una scena da film dell'orrore quella che si sono trovati di fronte i soccorritori intervenuti in un'abitazione di Marcinelle, sobborgo della città di Charleroi. Un cadavere in decomposizione, parzialmente mutilato dai morsi di un gatto, rinvenuto anch'esso senza vita a pochi passi.Continua a leggere