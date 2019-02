Virginia Raffaele | i look da gran sera in attesa di Sanremo

vanityfair

: Dal 5 al 9 febbraio, con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, non perdete... - giuseppepische5 : Dal 5 al 9 febbraio, con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, non perdete... - intoscana : #Sanremo2019 La 69esima edizione del @SanremoRai condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele è… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) In Philosophy di LorenzofiniIn Francesco ScognamiglioIn GennyIn Marco De VincenzoIn Marco De VincenzoIn Marco De VincenzoIn Alberta FerrettiEffettivamente, siamo abituati a vederla – o, per lo meno, a immaginarla – in abiti casual. Tutt’al più, vestendo i panni, letteralmente, delle artiste cui dedica le sue sagaci e irresistibili imitazioni parodistiche. Ma, padrona di casa – accanto a Claudio Baglioni e Claudio Bisio – dell’edizione numero 69 del Festival della Canzone Italiana di, che martedì 5 febbraio taglierà il proprio nastro di partenza, ha molte frecce al suo arco per aspirare al riconoscimento di fashion icon nazionalpopolare. LEGGI ANCHE2019, i precedenti glam delle dive in gara: Pravo, Bertè, Arisa, Tatangelo e TurciNon sono quantitativamente numerose, ma tutte qualitativamente ...