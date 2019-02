Spazio | Tel Aviv | l’ASI alla “Ilan Ramon Space Conference”

Spazio - arriva ‘Prisma’ : il satellite italiano per il monitoraggio della Terra : Si avvicina il lancio del satellite Prisma, che con il suo ‘occhio’ ad alta tecnologia gettera’ uno sguardo globale sul pianeta e promette di innovare profondamente lo studio dell’ambiente. E’ una missione tutta italiana, dagli strumenti al centro di controllo a Terra, al satellite che la portera’ in orbita fra l’8 e il 9 marzo. Grazie alla sua super-vista, Prisma (PRecursore IperSpettrale della Missione ...

Spazio - arriva 'Prisma' il satellite made in Italy dagli occhi diversi : ... a circa 620 chilometri di quota, osserverà il pianeta con lo strumento iperspettrale operativo più potente al mondo, in grado di lavorare in numerose, strette e contigue bande disposte dal visibile ...

Spazio - Cina : oltre 30 lanci e 50 satelliti in orbita entro quest’anno : La Cina programma di effettuare entro quest’anno almeno 30 lanci, inviando in orbita oltre 50 satelliti: lo ha annunciato il vicedirettore generale del Gruppo aerospaziale per la scienza e la tecnologia, illustrando gli obiettivi del Paese entro il 2020. “L’anno scorso ci siamo concentrati principalmente sui tradizionali siti di lancio, i centri di Taiyuan e Xichang. Quest’anno effettueremo lanci anche dal sito di ...

Spazio : da oggi Nasa Tv 4K al canale 211 della piattaforma satellitare gratuita : A partire da oggi sarà inserito nel bouquet di il quarto canale 4K liberamente accessibile sulla piattaforma satellitare: si tratta del canale Nasa UHD che sarà posizionato al numero 211 di tivùsat. E non si tratta di un canale qualsiasi, ma del canale 4K della Nasa, l’agenzia spaziale americana, con immagini mozzafiato dalla stazione orbitante e da altre missioni interplanetarie. Il canale 4K Nasa si affianca su Tivùsat a RAI 4K, Fashion ...

Aurora - apre le porte il primo hotel di lusso nello Spazio : Si chiama Aurora, un hotel di lusso che, nel 2023 permetterà a facoltosi turisti di pernottare nello spazio per una cifra di 9,5 milioni di euro. Un traguardo che vedrà un addestramento di tre mesi per i potenziali turisti, sei per la precisione, e che offrirà la possibilità di gustarsi 16 albe al giorno, partecipare a una serie di esperimenti, provare la gravità zero, coltivare frutta e navigare nel web ad alta velocità. La possibilità di ...

Spazio : quelle stelle avvolte in un mantello di polvere di ferro : stelle con poco ferro nel loro interno, elemento che invece diventa protagonista nel tenue guscio di materia che le avvolge. A scoprire questi astri, decisamente insoliti per il loro stadio evolutivo e la particolare concentrazione di ferro solido presente nell’inviluppo che le circonda, è stato un team internazionale di ricercatrici e ricercatori guidato da Ester Marini, dottoranda dell’Università “Roma Tre” di Roma e associata dell’Istituto ...

Televideo - più Spazio a ciò che è utile : 15.23 Da lunedì le pagine di Pubblica Utilità di Televideo saranno completamente rinnovate. Un indice a pagina 400guiderà i nostri lettori alle sezioni, chiare e riconoscibili, dedicate all'attualità quotidiana: società, spettacoli, meteo e mobilità, lavoro, istituzioni e molto altro ancora. Tra le novità anche un Almanacco. Ogni giorno un vademecum, il Sole e la Luna, il Santo, Che tempo fa e il Traffico, e poi l'Oroscopo, Accadde Oggi, ...

Spazio : stelle cadenti “on demand” su Hiroshima : Debutto per il programma giapponese di innovazione tecnologica satellitare. La Jaxa ha lanciato per la prima volta 7 satelliti dimostrativi, progettati con l’obiettivo di esplorare nuove frontiere dell’economia spaziale. Il carico è partito il 18 gennaio all’1:50 di notte ora italiana a bordo di un razzo Epsilon, decollato dall’Uchinoura Space Center sull’isola giapponese di Kyushu. “Attraverso questo esperimento – si legge nella nota ufficiale ...

Spazio : in orbita mini satellite giapponese - “produrrà” stelle cadenti : Un razzo ha portato in orbita 7 mini-satelliti giapponesi: uno di questi è stato progettato per creare una pioggia artificiale di meteoriti, una sorta di fuochi d’artificio spaziali. Il vettore è partito dal Centro Spaziale dell’Uchinoura: a bordo satelliti caratterizzati da varie tecnologie “innovative“, ha spiegato Nobuyoshi Fujimoto, portavoce Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency). In particolare, la “pioggia ...

Spazio - scienziato cinese : “La NASA vuole usare il nostro satellite Queqiao” : Lo scienziato a capo del team della missione lunare cinese Chang’e 4 ha rivelato che la NASA avrebbe chiesto il permesso di utilizzare la sonda e il satellite di trasmissione Quanqiao per il proprio progetto relativo al lato “nascosto” della Luna: lo riporta il South China Morning Post. We Weiren, capo scienziato del progetto, ha spiegato che gli americani hanno avanzato la suddetta richiesta in occasione di una conferenza ...

Spazio - Russia : persi i contatti col telescopio orbitale Spektr-R : Mosca, askanews, - L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha fatto sapere di aver perso i contatti con il suo radiotelescopio orbitale Spektr-R. Da lunedì 14 gennaio 2019 i tecnici russi stanno provando a ...

Spazio : la Russia perde i contatti col telescopio spaziale Spektr-R : Roscosmos ha perso i contatti con il suo unico radiotelescopio spaziale, Spektr-R: i tecnici dell’Agenzia spaziale russa stanno tentando di ristabilire le comunicazioni. Un osservatorio statunitense ha rilevato dei segnali emessi da Spektr-R, anche se non risponde più ai comandi: ciò implicherebbe che i sistemi di bordo stanno funzionando, anche se in modo indipendente. Lo Spektr-R era stato lanciato nel 2011 per studiare i buchi neri, le ...