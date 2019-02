Pa digitale | in primavera il test della app IO per chiedere documenti | pagare tasse e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 febbraio 2019)e conservaree certificati anagrafici,la Tari, il bollo auto o la mensa scolastica, ricevere un promemoria quando scade la carta di identità o quando è disponibile il referto di un esame medico. Sono le prime funzionalitàapp IO per i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione messa a punto dal team per la trasformazionepresidenza del Consiglio, guidato fino allo scorso ottobre dall’ex senior vice president di Amazon Diego Piacentini e oggi da Luca Attias, insieme all’Agenzia per l’Italia. Il debutto ufficiale sugli store Android e iOS è previsto nella seconda metà del 2019 ma dalla prossima, ha annunciato nei giorni scorsi il responsabile del progetto Matteo De Santi, la app in versione closed beta potrà essereata da alcune migliaia di cittadini selezionati dai Comuni che partecipano alla ...