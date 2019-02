Reddito di cittadinanza - assunzioni per 6 mila Navigator nei centri per l'impiego : Dopo la firma del decreto su pensioni e Reddito di cittadinanza, avvenuta ieri da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il provvedimento è approdato da poco in Gazzetta Ufficiale, il Parlamento ha quindi 60 giorni di tempo per la sua conversione in legge. E' quindi concretamente avviato l'iter, emblema delle linee di indirizzo politico del Movimento 5 Stelle, volto al reinserimento occupazionale di quella fascia di ...

Navigator : assunzioni centri per l’impiego - requisiti e stipendio 2019 : Navigator: assunzioni centri per l’impiego, requisiti e stipendio 2019 requisiti Navigator e quanto guadagnano Per ricevere il Reddito di cittadinanza si dovrà affrontare un percorso di riqualificazione e inserimento nel mondo del lavoro. Chi lo percepirà e, quindi, parteciperà alle attività presso i centri per l’impiego verrà seguito da un tutor. Nello specifico, la nuova figura professionale si chiamerà “Navigator”. Chi può diventarlo? ...

Reddito di cittadinanza - ecco l'identikit dei Navigator : «6000 assunzioni entro maggio» : 'Assumeremo persone con la laurea magistrale e che si guarda alle facoltà di Giurisprudenza, Economia, Psicologia e Scienza della formazione. Nei primi mesi è previsto un percorso di formazione e l'...

R.cittadinanza - Di Maio : Assunzioni Navigator marzo-aprile - poi concorso : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Reddito di cittadinanza e Navigator : assunzioni per 10.000. Ma da quando? : Il ministro Di Maio assicura la stabilizzazione del personale preposto a seguire l'iter di formazione e idoneità al Reddito. Saranno 4000 persone per conto delle Regioni e 6000 dello Stato centrale -

Navigator - chi è e cosa farà. «Previste assunzioni in massa» : Ieri a Porta a Porta Luigi Di Maio, parlando del reddito di cittadinanza , ha parlato della figura del Navigator . Ma chi è e cosa farà il Navigator ? L'annuncio della sua creazione risale allo scorso ...