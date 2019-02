ilnapolista

: Napoli-Sampdoria sarà diretta dall'arbitro Pairetto di Torino ???? - sscnapoli : Napoli-Sampdoria sarà diretta dall'arbitro Pairetto di Torino ???? - Corriere : Napoli-Sampdoria e quella magia di Mancini nel poker blucerchiato al San Paolo - SSCNapoliNews : Napoli-Sampdoria: appena 15mila i biglietti venduti -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Flop dei mini-abbonamenti Più che a rilento, è proprio ferma la prevendita per, come scrive l’edizione odierna del Mattino. Che si lancia in una ottimistica previsione e pensa che si possa arrivare a 22mila spettatori. Praticamente fallimentare la campagna dei mini-abbonamenti da qui alla fine del campionato, con prezzi stracciati (le curve a 130 euro).A conferma che il problema non sono i prezzi. Nemmeno la sfida con la Juventus, in programma il 3 marzo, ha indotto i tifosi ad acquistarli. Si conferma l’assoluta indifferenza della città a questo. È un vecchio discorso. I tifosi del, residenti a, sono convinti di essere in credito nei confronti della squadra e del club. Ilè una squadra che entusiasma decisamente di più i tantissimi sostenitori che abitano lontano da. Come abbiamo ...