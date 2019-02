Mattino 5 - Federica Panicucci e la difesa senza precedenti della D'Urso : 'Vergognati - violento' : Federica Panicucci difende Barbara D'Urso . La conduttrice di Mattino 5 si scaglia contro il concorrente dell' Isola dei famosi che ha insultato Carmelita con parole volgari a sfondo sessuale. 'Questo ...

Mattino 5 : Federica Panicucci fa un appello a Gigi D’Alessio : Federica Panicucci parla di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo a Mattino 5 Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continuano ad essere al centro del gossip. Oggi a Mattino 5, Federica Panicucci ha dedicato ampio spazio alla coppia di artisti. La conduttrice di Canale5 ha voluto lanciare un appello, commentando: “Gigi sposala! Dai vogliamo i fiori d’arancio!”. I due cantanti, dopo la crisi dello scorso anno, sono tornati ...

Mattino 5 - Matteo Salvini a Federica Panicucci : "La Francia sottrae ricchezza all'Africa" : "Più persone partono più persone muoiono. Chi vuole bene all'Africa fa di tutto perché non partano". Matteo Salvini, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, ribadisce che non consentirà ai barconi delle Ong di attraccare nei porti italiani: "Gli immigrati si salvano, come ha fatto la guardia cost

ENRICA BONACCORTI - Mattino5/ 'Ho tradito tre volte - è terapeutico!' : Federica Panicucci 'Sei troppo moderna' : ENRICA BONACCORTI a MATTINO5, La rivelazione shock della conduttrice: 'Ho tradito tre volte, è terapeutico!'. Ecco cosa ha confidato

Claudio Bisio - battutaccia spinta su Federica Pellegrini : "Fino alle tre del Mattino..." - gelo in sala : Una battutaccia da osteria che è sfuggita ai più, ma non al blog www.tremenza.it. L'ha pronunciata Claudio Bisio alla conferenza stampa di Italia's got talent, riferendosi alla compagna di trasmissione Federica Pellegrini, alla sua prima esperienza come giurata televisiva. Per spiegare quanto avess

Mattino 5 - il crollo di Lory Del Santo commuove anche Federica Panicucci : Lory Del Santo è stata ospite nel salotto di Mattino 5 da Federica Panicucci, qui la showgirl ha voluto ripercorrere la recente esperienza vissuta al Grande Fratello Vip. Da subito la Del Santo ha mostrato un lato di sé molto fragile, tanto che a fatica è riuscita a trattenere le lacrime. Come un fiume in piena, l’ex gieffina ha spiegato come la sua vita sia stata comprensibilmente stravolta dopo la prematura scomparsa del figlio Loren. 'Al ...

Mattino Cinque : Federica Panicucci interrotta. Arriva un documentario : Mattino 5 di Federica Panicucci si ferma: da lunedì vanno in onda i documentari Si fermerà anche quest’anno per la consueta pausa natalizia Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi: il rotocalco che dà il buongiorno ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset, infatti, da lunedì 17 dicembre non va più in onda fino a gennaio, consentendo quindi ai due padroni di casa di prendersi una pausa e concedersi il meritato riposo ...

“Federica Panicucci via da Mattino 5”. Caos a Mediaset - la conduttrice furiosa : Federica Panicucci sarebbe furiosa e sarebbe decisa a non lasciar passare la cosa sotto silenzio. La popolare conduttrice infatti sarebbe, secondo i ben informati, ai ferri corti con il modello Roger Garth. La lite avrebbe provocato nel pomeriggio di giovedì un vero terremoto a Mediaset con urla volata in tutti i corridoio. Il motivo? Le “voci di corridoio” messe in giro dall’opinionista quasi fisso di Barbara D’Urso a ...

Federica Panicucci contro l'opinionista della D'Urso - lo porta in tribunale : brutte voci su lady Mattino 5 : Rischia di finire in tribunale la querelle tra Federica Panicucci e Roger Garth , che ha provocato nel pomeriggio di giovedì un vero terremoto a Mediaset . D'altronde, le 'voci di corridoio' messe in ...

Mattino 5 - Federica Panicucci non sarà sostituita : “Pronta a querelare” : Federica Panicucci non lascia la conduzione di Mattino Cinque Federica Panicucci non verrà sostituita a Mattino 5. La conduttrice del Mattino di Canale 5 non ci è stata e ha voluto mettere un punto a quanto affermato dall’opinionista di Barbara D’Urso, Roger Garth. Sui social, la Panicucci ha pubblicato la smentita di tali voci e ha chiesto, per l’ennesima volta, di smetterla con le fake news: “Stop fake news. Mi ...

Federica Panicucci via da Mattino 5? Chi sarà la conduttrice che potrebbe sostituirla? : FUNWEEK.IT - Soltanto una settimana fa Federica Panicucci dichiarava al Maurizio Costanzo Show di vivere la vita che ha sempre sognato e che aveva tutto ciò che desiderava: ora però le...

