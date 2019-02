I tuoi particolari | testo canzone Ultimo a Sanremo 2019 Il significato

Testo de I tuoi particolari di Ultimo a Sanremo 2019 su un addio struggente : la rivelazione Niccolò Moriconi debutta da Big : Un anno fa trionfava nella sezione Nuove Proposte affermandosi come nuova originale realtà del cantautorato italiano, ora con il Testo de I tuoi particolari di Ultimo a Sanremo 2019 Niccolò Moriconi ci riprova da Big in una sessantanovesima edizione che ha abolito le distinzioni tra Giovani e Campioni unendo tutti in una sola categoria. Per Ultimo il passaggio da talento emergente a Big sanremese è stato immediato: lo scorso anno il giovane ...