Gite scolastiche | uno studente su due non farà il viaggio d’istruzione

ilfattoquotidiano

: @GiorgiaMeloni Onorevole... interessarsi di funerali e gite scolastiche di parlamentari interessa si e no. Si infor… - franco_praderio : @GiorgiaMeloni Onorevole... interessarsi di funerali e gite scolastiche di parlamentari interessa si e no. Si infor… - srMariaLauraFdM : Gite scolastiche, docenti e alunni non le vogliono fare più [VIDEO] - Tecnica della Scuola - IsabellaCeccari : RT @stefano_bastia: @alelomi @IsabellaCeccari @letiziadavoli @nature @elenatebano @Corriere @MartinengoG @womentech @ValoreD @GammaDonna_ @… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Addio alla gita scolastica. Unosu due quest’anno nonilper ragioni economiche e perché i professori non sono disposti ad accompagnarli. A fare la fotografia sulle partenze dei nostri studenti è l’Osservatorio sulledi Skuola.net che ha preso in esame 12mila studenti della scuola secondaria di primo grado e delle superiori. I numeri raccolti ci dicono che la metà esatta (50%) dei ragazzi intervistati dovrà rinunciare alla partenza. Anzi. Al Sud la percentuale è addirittura superiore (55%). E stiamo parlando solo di quelli che non partiranno per decisione della scuola. Perché a questo dato, già di per sé eloquente, vanno aggiunti gli studenti ( il 7%,) che, pur potendo, non andranno in gita volontariamente. Tra loro, il 28% salterà ilper motivi economici; ma sono tanti (22%) quelli che non partono semplicemente perché, non ...