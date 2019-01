Tragico schianto tra un tir e tre auto | muore agente di polizia | il collega è grave

Tragico schianto tra furgone e Tir in A1 : due morti e una persona ferita : In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, il furgone, per motivi ancora da accertare, sarebbe piombato sul mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta. Un impatto valentissimo che non ha lasciato scampo ai due occupanti del furgone, due uomini originari della provincia di Terni che sono morti sul colpo.Continua a leggere

Prato - Tragico schianto auto-tir : due coniugi muoiono insieme nella vettura : Lo schianto fatale della vettura è stato contro la massicciata sul lato della strada dopo un primo impatto contro il camion che sopraggiungeva dalla direzione opposta all'altezza di una curva.Continua a leggere

Tragico schianto in scooter - perdono la vita due cugini di 19 e 16 anni : Santo Rapisarda e Andrea Zappalà si trovavano su un ciclomotore quando sono andati a sbattere contro un'auto. Il maggiorenne...

Foggia - Tragico schianto : auto tranciata in due - muoiono giovani di 17 e 15 anni : Una vera e propria tragedia quella verificatasi nelle scorse ore nella provincia di Foggia, esattamente nel piccolo comune di Cerignola, che riguarda purtroppo la morte di due giovani ragazzi. Già, perché sulle strade del paesino pugliese si è verificato un incidente che si è poi rivelato mortale: un terribile impatto che ha letteralmente tranciato l'auto sulla quale viaggiavano i due giovanissimi. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Tragico schianto a Cerignola - auto tranciata : muoiono Agostino e Aurora - 18 e 16 anni : Il terribile impatto ha tranciato in due la vettura sulla quale i due giovanissimi viaggiavano sui sedili posteriori. Per loro nessuno scampo, sono morti sul colpo. Feriti e trasportati in ospedale gli altri due occupati del mezzo che arano sui sedili anteriori. Per entrambi non ci sarebbe pericolo di vita.Continua a leggere

Tragico schianto a Verona - auto finisce contro l’albero : muore 26enne - gravissima l’amica : Il violentissimo impatto non ha lasciato scampo al ragazzo che era alla guida del veicolo che è morto sul colpo. Ferita gravemente la coetanea che era al suo fianco sul sedile del passeggero che è stata anche operata d'urgenza. I vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i due giovani dall'auto.Continua a leggere

Tragico schianto in auto nel Brindisino - Kevin perde la vita a 20 anni : Il giovane 20enne di Torchiarolo, che viaggiava da solo a bordo di una Ford Fiesta, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, ha sbandato ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. Un impatto devastante che ha completamente distrutto il mezzo e non ha lasciato scampo al giovane.Continua a leggere

Camilla Compagnucci : l’ultima telefonata alla nonna - poi il Tragico schianto con gli sci : Solo dolore e disperazione a Monteverde, a Roma, per la morte di Camilla Compagnucci, la bimba di 9 anni che ha perso la vita andandosi a schiantare contro una barriera frangivento di legno sulla pista “Imbuto” del comprensorio della Via Lattea dopo aver perso il controllo degli sci. Trasportata all’Ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, è morta poco dopo ...

Catania - Tragico schianto in scooter : Gabriele muore a 17 anni mentre va al lavoro : La vittima è Cristoforo Gabriele Di Primo. Il 17enne si stava recando al lavoro con la sua moto in una azienda agricola di famiglia quando, per motivi ancora da accertare, ha impattato contro un furgone che proveniva dalla direzione opposta. Uno schianto frontale che non gli ha lasciato scampo.Continua a leggere

Tragico schianto sulla Statale - ?muoiono due diciottenni : Incidente mortale questa sera sulla strada Statale 19 tra Eboli e Battipaglia. Due giovani ebolitani, Vincenzo Dell'Orto, 17 anni, e Francesco Giugno, 18 anni, sono deceduti subito dopo...

Tragico schianto - Alessandro muore a 31 anni : lutto nel mondo politico locale : E' Alessandro Serra, 31 anni, originario di Serrenti e residente a Cagliari, la vittima dell'incidente stradale sulla 130...