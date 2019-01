Spread chiude in lieve rialzo a 244 : ANSA, - ROMA, 31 GEN - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 244 punti base dai 240 di ieri sera in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,58%. 31 gennaio ...

Spread chiude in calo a 243 punti base : ANSA, - ROMA, 29 GEN - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 243 punti base dai 246 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo italiano a 10 anni è al 2,63%.

Spread Btp chiude in calo a 248 punti : ANSA, - ROMA, 24 GEN - Chiusura in calo per lo Spread fra il Btp e il Bund. Il differenziale scende a 248 punti base da 253 punti della chiusura di ieri. Il tasso sul titolo decennale del Tesoro si ...

Spread Btp chiude in rialzo a 250 punti : ANSA, - ROMA, 21 GEN - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 250 punti base da 247 della chiusura di venerdì. Il tasso sul titolo decennale del Tesoro si attesta al 2,75%. 21 gennaio 2019 ...

Spread Btp-Bund chiude in calo a 247 : ROMA, 18 GEN - Lo Spread tra Btp e Bund chiude sotto la soglia dei 250 punti base, a 247, dai 252 della chiusura di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,72%. Nel corso della ...

Spread chiude stabile a 252 : ANSA, - ROMA, 17 GEN - Lo Spread tra Btp decennale e Bund chiude stabile a 252 punti base dai 253 di ieri. Il rendimento è al 2,76%. Nel corso della giornata il differenziale è sceso fino a 248,5 ...

Spread chiude stabile a 261 punti : ANSA, - ROMA, 14 GEN - Chiusura stabile per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 261 punti base, come nella chiusura di venerdì scorso,, con un rendimento del decennale italiano al 2,84%.

Spread Btp chiude in lieve rialzo a 263 : ANSA, - ROMA, 10 GEN - Chiusura in lieve rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale sale a 263 punti base dai 260 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,...

Spread chiude in calo a 260 : ANSA, - ROMA, 8 GEN - Chiusura in calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 260 punti contro i 268 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è al 2,87%.

Spread Btp-Bund chiude stabile a 268 : ANSA, - ROMA, 7 GEN - Chiusura stabile per lo Spread fra Btp e Bund a 268 punti base , 267 venerdì, . Il rendimento del decennale italiano è al 2,90%.

Spread apre chiude stabile a 269 : ANSA, - ROMA, 4 GEN - Chiusura stabile per lo Spread Btp-Bund, a 269 punti da 270 di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,90%.