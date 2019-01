Se hai un brutto carattere sei più intelligente degli altri

dilei

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Supponente, eccentrico e spesso fastidioso.Il genio del gruppo è, da sempre, un elemento di rottura all’interno della compagnia. Ilvagamente cinico e non proprio affabile di questi personaggi porta spesso a banali litigi o inutili discussioni. Questo insieme di atteggiamenti rendono questo soggetto decisamente caratteristico: una sorta di compromesso vivente tra Sheldon Cooper e Sherlock.Insomma, ci si chiede come, di solito, un tale Q.I. possa finire a perdersi in un guazzabuglio di bisticci senza precedenti a causa delscorbutico o irascibile. Teoricamente, avendo delle abilità logiche così alte, queste persone dovrebbero tenersi alla larga da inutili diatribe.In realtà, invece, questi sguazzano all’interno dei battibecchi quotidiani come se fossero, per loro, una linfa vitale. La scienza, da oggi, ci da conferma che questi elementi sono ...