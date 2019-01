Istat : Pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : recessione tecnica. Di Maio : bugie dai vecchi governi : Confermata la recessione tecnica anticipata ieri dal premier Conte: l'economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha registrato una contrazione dello 0,2%: si tratta del secondo trimestre...

Pil IV trimestre - è recessione tecnica : 11.37 Nel quarto trimestre 2018 l'economia ha registrato un calo dello 0,2%. E' il peggior risultato degli ultimi 5 anni, cioè dal quarto trimestre 2013, e il secondo trimestre consecutivo di contrazione dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre. Lo comunica l'Istat in base ai dati provvisori, Il Paese entra così in recessione tecnica. In base ai dati trimestrali grezzi, nel 2018 il Pil registra una crescita dell'1%,in netta frenata rispetto ...

Recessione con zavorra sul 2019. L'Istat dà i dati sul Pil - -0 - 2% nel quarto trimestre : È Recessione. Tecnica, non economica, ma la differenza non è in grado di limitare l'impatto del trend certificato dalL'Istat: la crescita non c'è nè si intravede. I dati parlano chiaro: il Pil, l'indicatore per eccellenza dello stato di salute del Paese, è ancora impostato in modalità retromarcia. Dopo il terzo trimestre del 2018 (-0,1%) , anche il quarto (da ottobre a dicembre) è sprofondato in ...

Pil - Istat : “Nel quarto trimestre 2018 calo dello 0 - 2% dopo il -0 - 1% del terzo”. Italia entrata in recessione : Mercoledì il premier Giuseppe Conte aveva anticipato che “se lo aspettava”. Oggi l’Istat lo ha confermato: nel quarto trimestre 2018, in base alle stime preliminari, il pil Italiano è calato. La contrazione è stata dello 0,2%. Si tratta del secondo trimestre consecutivo di calo dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre. L’Italia è quindi entrata tecnicamente in recessione, definizione che si applica quando ...

