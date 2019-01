Pensioni Quota 100 e Opzione Donna, scadenza domande e scheda sintetica

scuolainforma

: Più debito pubblico, più pensioni nel welfare, zero formazione, ricerca e innovazione. Finalmente abbiamo deciso co… - Linkiesta : Più debito pubblico, più pensioni nel welfare, zero formazione, ricerca e innovazione. Finalmente abbiamo deciso co… - carlosibilia : Dopo il Reddito di Cittadinanza e Quota 100, dopo aver abolito i vitalizi e le pensioni d'oro, il 2019 sarà l'anno… - Agenzia_Ansa : La #Ragioneria dà il via libera al #decretone. Con #quota100 290.000 uscite in più -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Lecon100 sono diventate realtà con la pubblicazione del 28 gennaio 2019 in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 4/19. La FLC CGIL ha riassunto in una tabellai requisiti per l’accesso a100, ma anche ad, APE sociale e alla riduzione dell’anzianità contributiva per pensione anticipata.100 escuola Nel decreto c’è il riferimento alla legislazione specifica per lerelative a scuola e AFAM, pertanto il MIUR è statao sollecitato a convocare al più presto i sindacati per concordare la circolare che autorizzerà le dimissioni dal servizio del personale interessato. La data fissata per laper la presentazione delledi100 è il 28 febbraio 2019.La Q100 e le altre disposizionistiche sono trattate in 13 articoli contenuti nel DL n. 4/2019 dall’art. 14 al 26 del Capo II ...