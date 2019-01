Orrore in India | donna uccisa con i suoi 4 figli per stregoneria

Orrore in India - donna uccisa a colpi di vanga con i suoi 4 bambini : “Era una strega” : Sei uomini sono stati arrestati in un villaggio di campagna dello stato dell'Odisha, in India, per avere massacrato a colpi di vanga una donna e i suoi quattro figli. Cinque degli accusati appartengono alla stessa famiglia: erano convinti che la donna avesse lanciato un maleficio nei loro confronti.Continua a leggere