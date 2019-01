Il Segreto | dopo le nozze con Isaac | Antolina commette un omicidio

Il Segreto - spoiler : Adela in fin di vita dopo essere caduta nella trappola dello stalker : Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto relativi alle puntate in onda da domenica 3 febbraio a venerdì 8 febbraio 2019 e dove vedremo molti colpi di scena riguardanti i protagonisti di Puente Viejo. Al centro delle vicende sarà Adela, in fin di vita dopo che Basilio gli ha sparato in testa. Nel frattempo Raimundo sarà sempre più affranto per non essere riuscito ancora a scoprire dove si nasconda Francisca, mentre ...

Trame Il Segreto : Tiburcio e Dolores si giurano amore eterno dopo essersi ritrovati : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che ogni giorno emoziona i telespettatori di Mediaset con le storie d'amore dei protagonisti. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda nelle prossime settimane si soffermano su Tiburcio e Dolores, interpretati dagli attori Cesar Capilla e Maribel Ripoll. La coppia, infatti, riuscirà finalmente a ritrovarsi dopo una serie di esilaranti siparietti. Il ...

Il Segreto cambia orario : da oggi la telenovela comincerà 10 minuti dopo : 'Brutte' notizie per i telespettatori de Il Segreto che a partire da oggi, 25 gennaio, assisteranno ad una nuova variazione di orario della loro telenovela preferita. Come già accaduto lo scorso anno, infatti, l'arrivo de L'Isola dei famosi su Canale 5 sarà destinato a causare una riduzione dello spazio dedicato agli abitanti di Puente Viejo e alle loro storie d'amore. Il daytime del reality show, infatti, verrà trasmesso proprio nell'orario de ...

Il "Segreto" di quota 100 euro Via anche dopo il 2021 : quota 100 è pronta per il debutto. Il decretone ormai è al Colle e di fatto chi ha intenzione di lasciare il lavoro in anticipo inizia già a presentare le domande per il pensionamento. La platea dei ...

Il "Segreto" di quota 100 ?Via anche dopo il 2021 : quota 100 è pronta per il debutto. Il decretone ormai è al Colle e di fatto chi ha intenzione di lasciare il lavoro in anticipo inizia già a presentare le domande per il pensionamento. La platea dei quotisti di fatto si allargherà a 330mila unità considerando che contestualmente ai quotisti ci saranno anche gli anticipi con Opzione donna e con Ape Sociale. Novità anche sul fronte del Tfs: i dipendenti pubblici otterranno un anticipo bancario di ...

Anticipazioni Il Segreto : Antolina fugge da Puente Viejo dopo il rifiuto di Isaac : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra. Le Anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice spagnola Maria Lima. La donna, infatti, si allontanerà da Puente Viejo, raccontando una scusa ad Isaac, sposato da appena un giorno. Il Segreto, Anticipazioni: Elsa scopre che Antolina è bugiarda Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, si celebreranno le ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa si riprende dopo le gravi condizioni di salute : Domenica,13 gennaio, ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera di Canale 5, 'Il Segreto', che continua a porre attenzione intorno alla storia di Elsa che ha vissuto un'esperienza difficile. La compagna di Isaac ha lottato tra la vita e la morte, ma ha potuto godere della professionalità del dottor Zabaleta, pronto a seguire la donna. Nelle puntate che andranno fino a venerdì, 18 gennaio, vedremo che il medico comunicherà ad Elsa di ...

Kingdom Hearts 3 : Patch - Finale e Video Segreto dopo il D1 : Square Enix annuncia che a partire dal 29 Gennaio sarà disponibile sia in Europa che Nord America mentre dal 25 in Giappone, la prima corposa Patch per Kindom Hearts 3, scopriamo insieme di cosa si tratta. Finale, Video Segreto e migliorie con la prima Patch di Kingdom Hearts 3 L’aggiornamento porterà il gioco alla versione 1.01 e risolverà alcuni bug e problemi tecnici oltre ad aggiungerà nel menu ...

Il Segreto : Julieta chiede aiuto a Fe dopo le prese in giro di Fernando : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della longeva soap opera spagnola 'Il Segreto' che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:10. Il personaggio di Julieta rimane al centro delle trame dopo la scomparsa di Saul e le continue indagini da parte della giovane donna riguardo alla morte del compagno. L'Uriarte si vede costretta a stare alla mercè dell'uomo pur di scoprire cosa sia successo a Saul ma si tratta di un piano architettato dal ...

Il Segreto - spoiler : Adela tra la vita e la morte dopo essere stata colpita da Basilio : Le anticipazioni delle prossime settimane della soap Il Segreto ci svelano che Adela andrà incontro ad un triste destino. La moglie di Carmelo continua a ricevere biglietti anonimi contenenti minacce che la donna però sembra sottovalutare. Sarà solo grazie ad Irene che Carmelo verrà a conoscenza di quanto sta accadendo e metterà la moglie sotto scorta convinto che Adela sia perseguitata da una setta religiosa. Sarà proprio eludendo gli uomini ...

Miley Cyrus incinta? Sospetti dopo il matrimonio Segreto con Liam Hemsworth : Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati: lei è incinta? Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno sorpreso tutti la Vigilia di Natale. La coppia, insieme da tempo, è convolata a nozze in gran segreto. La cerimonia si è tenuta in Tennessee, nella casa dell’ex stellina Disney, alla presenza di pochissimi invitati. Una scelta che […] L'articolo Miley Cyrus incinta? Sospetti dopo il matrimonio segreto con Liam Hemsworth proviene da Gossip ...

Anticipazioni - Il Segreto : Antolina tenta il suicidio dopo il rifiuto di Isaac : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, il capolavoro firmato da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le Anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Antolina, interpretata da Maria Lima. L'ex ancella di Elsa, infatti, tenterà di togliersi la vita dopo aver capito che Isaac non ha nessuna intenzione di sposarla. Il Segreto: Antolina è incinta di Isaac Isaac e Antolina sono i nuovi protagonisti delle vicende ...

Bianca Atzei : “Il mio Segreto di bellezza? Lo zenzero. La dieta? Dopo l’Isola ero provata” : Bianca Atzei, classe 1987, non solo è bellissima ed è una grande cantante che vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo e numerosi premi e riconoscimenti. Lei è la vincitrice morale dell’Isola dei Famosi 13 e ora debutta come attrice di teatro con Men in Italy, a musical fashion show. Noi l’abbiamo incontrata e Bianca Atzei ci ha raccontato l’emozione di recitare accanto a Iva Zanicchi, ci ha parlato della sua avventura ...

Il Segreto sotterraneo di Piacenza : dopo 1700 anni si scenderà nel Pozzo di Sant’Antonino : Dal 23 dicembre nella chiesa di Santa Maria in Cortina a Piacenza sarà possibile scendere nei segreti del sottosuolo cittadino. Un viaggio nella storia lungo 1700 anni, a quattro metri e mezzo di profondità, dove la tradizione cristiana vuole sia stato ritrovato il corpo del martire e patrono Sant'Antonino.Continua a leggere