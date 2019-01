scuolainforma

: Il M5S sceglie la via più semplice, quella di accettare e condividere la linea secessionista (camuffata in regional… - scuolainforma : Il M5S sceglie la via più semplice, quella di accettare e condividere la linea secessionista (camuffata in regional… - TopLimoNCC : Con l’#Italia in #recessione tecnica il governo #M5S-#Lega tira la zappa sui piedi degli italiani mettendo a rischi… - lauragianotti3 : Se il M5S voterà si’ contro Salvini avrà finito di esistere. Riflettete bene cari grillini ( in questo caso frullin… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) IlRESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO quiCare amiche, amici, colleghe, colleghi, compagne e compagni socialisti libertari, che avevate creduto come me nel M5S, un movimento che avrebbe potuto essere considerato un nuovo “Risorgimento” sia per l’Italia che per l’Europa, invece ha sconfessato gran parte delle promesse elettorali,ndo la via piùdilasecessionista (camuffata in regionalizzazione) della Lega.Qualche amico mi ha scritto che non dovrei essere così duro con il M5S perché in fondo dovrei arrabbiarmi solo per la parte che riguarda l’istruzione.Ma care amiche grilline la questione della regionalizzazione (autonomia differenziata) non riguarda soltanto la scuola ma 23 deleghe:rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;commercio ...