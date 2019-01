Fermato a Napoli un domenicano con 32 ovuli di coca nella pancia

Napoli - Fermato ragazzo alla stazione per spaccio di droga : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Stella di Napoli, hanno arrestato ieri Alieu Singhateh, un extracomunitario originario del Gambia di 24 anni, residente a Foro D'Ischia, per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato accusato di avere venduto sostanze illegali nei pressi della stazione centrale di Napoli. I militari dell'Arma hanno fermato il presunto colpevole quasi in fragranza di reato, intento ancora a passare una ...

Cardito - Napoli : ucciso bambino di 7 anni con una scopa : Fermato il compagno della madre : Orrore a Cardito in provincia di Napoli: un bimbo di 7 anni ha perso la vita. Secondo le rivelazioni riferite dalla sorellina, anche lei vittima del pestaggio ma per fortuna fuori pericolo di vita, a compiere un gesto cosi efferato e disumano sarebbe stato il compagno della madre del piccolo. La bimba ancora scossa ha raccontato di essere stata picchiata con una scopa. Gli inquirenti, giunti sul posto del delitto, hanno come da prassi ...

Napoli - bambino di 7 anni trovato morto in casa - ferita gravemente la sorella di 8 : “Fermato il compagno della madre” : Un bambino di 7 anni è stato trovato morto in un’abitazione di via Marconi a Cardito, in provincia di Napoli. ferita gravemente anche la sorellina di 8 anni, che è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli ma non è in pericolo di vita. Illesa, invece, un’altra sorellina di 4 anni. Secondo quanto riferisce Il Mattino, gli inquirenti, dopo aver ascoltato la madre e il suo compagno, hanno fermato l’uomo: ...

Coltello alla gola e botte - Fermato rapinatore africano nel cuore di Napoli : Rapina una giovane minacciandola con un Coltello e poi picchiandola. A Napoli i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 20enne dello Sri Lanka senza fissa dimora. Il giovane è stato ...

Napoli - notte di sangue a Mergellina : Fermato l'assassino - è un magrebino : Un decreto di fermo è stato emesso nei confronti del cittadino marocchino di 29 anni accusato dalla polizia di aver accoltellato a morte un nordafricano di 50 anni. Un'aggressione dopo una furiosa ...

Napoli - ancora degrado : uomo dà fuoco ai rifiuti - Fermato : Soltanto qualche giorno fa avevamo parlato della vicenda riguardante un uomo che nel quartiere Vasto di Napoli stia praticamente scatenando il panico a seguito di comportamenti poco consoni a quella che è la nostra società. Ebbene, sempre lo stesso individuo, già segnalato alle forze dell'ordine nei giorni scorsi, dopo aver minacciato i passanti, e che pare sia affetto da problemi psichici, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, ...