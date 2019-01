Diciotti | Di Pietro parla da ex pm | ' Atto politico | criticabile ma non processabile'

Blastingnews

: RT @lavorincorsosud: 'Potevano arrestare Salvini' Senaldi, la verità sulla Diciotti cosa non dicono sul pm / Video - giardina_li : RT @lavorincorsosud: 'Potevano arrestare Salvini' Senaldi, la verità sulla Diciotti cosa non dicono sul pm / Video - pietromancini52 : RT @amperrino: Diciotti, 'Conte conferma che fu scelta di governo? Niente processo a Salvini' - - amperrino : Diciotti, 'Conte conferma che fu scelta di governo? Niente processo a Salvini' - -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) L’ex magistrato di Mani Pulite è intervenuto quest’oggi per esprimere le sue impressioni e valutazioni sul casoe sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’interno Matteo Salvini, attuale leader del Carroccio. E lo ha frilasciando un’intervista ad ‘Affaritaliani‘.Dicita la "netta differenza tra atti politici e atti a fini politici" Per l’ex leader di Italia dei Valori, bisogna anzitutto partire da una precisazione essenziale ai fini di tutto il discorso: secondo l’ex pm, i giudici del Tribunale di Catania non starebbero affpretendendo che si processi il ministro dell’interno Matteo Salvini, ma stanno chiedendo all’attuale esecutivo M5S-Lega che si assuma la responsabilità per chiarire una volta per tutte se, sul caso, si agì per mezzo di un ‘’ oppure attraverso ‘unper fini politici’. La differenza sta nel ...