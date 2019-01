Trono Classico | Andrea Dal Corso | un ex tronista parla di lui e della scelta

Uomini e Donne - Trono Classico : LUIGI si avvicina a VALENTINA [anticipazioni] : Nonostante sia entrato nella fase finale del suo trono, LUIGI Mastroianni sembra essere ancora lontano dalla scelta: nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, il tronista siciliano ha continuato a discutere con Irene Capuano e si è avvicinato ulteriormente alla new entry VALENTINA. Scopriamo insieme tutto quello che è successo grazie alle anticipazioni sul dating show condotto da Maria De Filippi. Nella scorsa puntata, LUIGI ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni sceglie Irene? Importante gesto prima della villa - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Luigi Mastroianni pronto a scegliere Irene Capuano? Esterna Importante prima della villa

UOMINI E DONNE/ 'La scelta potrà dire di no e non presentarsi' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Lorenzo Riccardi sceglierà Giulia Cavaglià? La conferma arriva nell'ultima registrazione

Anticipazioni Trono Classico - Claudia si arrende a Lorenzo e Giulia e guarda avanti? : Trono Classico Anticipazioni, a Uomini e Donne attesa per la scelta di Lorenzo Riccardi Che Claudia Dionigi fosse certa che Lorenzo avrebbe scelto Giulia lo avevamo notato tutti. Che avrebbe deposto l’ascia da guerra, per così dire, ancor prima della scelta del tronista non era facilmente prevedibile. In effetti Claudia è sempre stato un tipo […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Claudia si arrende a Lorenzo e Giulia e guarda ...

Anticipazioni U&D Trono Classico : Lorenzo Riccardi è pronto per la scelta : Le Anticipazioni della puntata registrata il 26 gennaio scorso riportano succulenti novità relative al trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha innanzitutto presentato il nuovo tronista, Andrea Zelletta, un bel ragazzo di 25 anni originario di Taranto che lavora come modello. Il giovane, una volta entrato in studio, ha attirato su di sé subito le attenzioni di Tina Cipollari e, allo stesso tempo, anche di Claudia Dionigi ...

Uomini e donne - Trono Classico : Andrea Zelletta si siede sulla poltrona rossa : Nella registrazione del trono Classico di Uomini e donne di sabato 26 gennaio 2019, è stato presentato il nuovo tronista che si siederà sulla poltrona rossa al posto di Teresa che, come sappiamo, è pronta a registrare la sua scelta e che vedremo nello speciale del programma di Maria De Filippi in onda in prima serata nel corso del mese di febbraio. Il nuovo tronista è Andrea Zelletta, giovane modello e influencer e la cui bellezza, stando alle ...

Anticipazioni U&D Trono Classico : Lorenzo - pronto per la scelta - si lamenta di Claudia : Il 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata ai troni di Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo è stato il vero protagonista della registrazione, avendo annunciato di sentirsi pronto per effettuare la sua scelta, prima di avere un battibecco con la corteggiatrice Claudia. Le esterne con Giulia e Claudia Lorenzo Riccardi ha rivelato che questa sarebbe stata la sua ultima registrazione in ...

U&D - registrazione Trono Classico 26 gennaio : i saluti di Lorenzo e la delusione di Ivan : Il 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove è stato annunciato l'arrivo di un nuovo tronista, mentre uno di quelli presenti in studio ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta. Dopo Andrea Cerioli e Teresa Langella, infatti, anche Lorenzo Riccardi sembra essere finalmente pronto a scegliere la sua futura fidanzata fra le sue corteggiatrici , Giulia e Claudia e ad annunciarlo è stato ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione : Claudia Dionigi flirta col nuovo tronista... - Trono Classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni registrazione Trono Classico: una scelta e una nuova tronista? Ecco tutti i dettagli sul programma

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : il Modello Andrea Zelletta è il Nuovo Tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea Zelletta è il Nuovo Tronista! Lorenzo protagonista di un divertente teatrino! Claudia balla con Zelletta e Riccardi appare geloso! Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa Langella assente per la registrazione della scelta, al suo posto, il Nuovo tronista Andrea Zelletta! Si sono svolte le nuovissime e scoppiettanti registrazioni Uomini e Donne Classico. Dalle Anticipazioni emerse dal web si è ...

Anticipazioni Trono Classico - Luigi si dichiara a Irene ma lei è furiosa : scelta vicina : Trono Classico news, la scelta di Luigi è vicina Eccoci arrivati alle Anticipazioni sul Trono Classico, precisamente sul Trono di Luigi Mastroianni che sembrava in alto mare e invece è vicinissimo alla scelta. Durante la registrazione Maria non ha fornito dettagli al riguardo ma dopo le parole di Luigi a Irene Capuano chiunque potrebbe giungere […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Luigi si dichiara a Irene ma lei è furiosa: scelta ...

Anticipazioni U&D : il modello Andrea è il nuovo protagonista del Trono Classico : Le imminenti scelte dei 4 protagonisti del Trono Classico, hanno portato la redazione di Uomini e Donne a selezionare dei volti nuovi per la versione giovani della trasmissione; nel corso della registrazione del 26 gennaio, infatti, è stata già presentata la prima new entry. Colui che ha preso il posto di Teresa Langella sulla poltrona rossa, si chiama Andrea e fa il modello; sul portale Witty Tv è stato caricato il video con il quale il ragazzo ...

U&D - registrazione del Trono Classico di oggi : video presentazione del nuovo tronista : Si sta registrando in questo momento una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne (il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi). La registrazione attualmente in corso promette novità e colpi di scena. La prima grande sorpresa per il pubblico è la presentazione ufficiale di un nuovo tronista pronto ad approdare sul trono della trasmissione: il suo nome è Andrea. Uomini e donne anticipazioni, il nuovo ...

Trono Classico : Ivan continua a creare polemiche - i fan di Sonia preoccupati : Trono Classico, continuano le polemiche nei confronti di Ivan Gonzalez: il pubblico preoccupato per Sonia Ivan Gonzalez continua a creare polemiche tra i telespettatori di Uomini e Donne. Il pubblico di Canale 5 è convinto che il tronista sia nel programma solo per visibilità e, pertanto, che stia prendendo in giro tutti. Infatti, ogni volta […] L'articolo Trono Classico: Ivan continua a creare polemiche, i fan di Sonia preoccupati ...