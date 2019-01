Sicilia | Pd vota no in Commissione Ars | ' Bilancio di lacrime e sangue'

Pd - Congresso nel caos : in Sicilia vota solo il 7% : Il Pd è il partito che, in questi anni, ha celebrato più Congessi. E ogni Congresso è stato terreno di scontro, divisioni e polemiche. Quello che è appena cominciato, sotto questo punto di vista, è in ...

Votate il Sicilia no dell'anno Ecco le dieci nomination : Ha fatto tanto parlare di sé parlando di politica. E di questi tempi non è poco. Nello Musumeci Questo è stato il suo primo anno da presidente della Regione. Con il suo stile sobrio, serio e senza ...

ARS Regione Sicilia - votazione falsa. Si vota più volte finchè la manovra non passa (VIDEO) : ARS Regione Sicilia, una manovra passata secondo una votazione falsata, così i deputati del M5S lanciano l’allarme “votazione farsa all’Ars, con una manovra prima bocciata e poi rivotata per farla passare. Questo governo e questa maggioranza non finiscono mai di stupire, ovviamente in negativo”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 stelle all’Ars, dopo l’ok al ddl sulle variazioni di bilancio. “La variazione – afferma il ...