News Uomini e Donne | Nilufar Addati provata | c’entra Giordano?

Uomini e Donne News - Luigi Mastroianni in esterna con Irene : parla lei : Luigi Mastroianni e Irene di Uomini e Donne più vicini? La reazione di lei Sabato scorso è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico. E in questa circostanza Luigi Mastroianni, in base alle anticipazioni circolate sul web, si è chiarito con Giorgia Iarrera e Irene Capuano. Ed è stata soprattutto quest’ultima ad aver fatto molto parlare in queste ultime ore. Il motivo? La corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un selfie ...

Uomini e Donne News : Beatrice Valli replica a chi ha criticato la sua festa di compleanno : Uomini e Donne, Beatrice Valli risponde alle critiche sulla sua festa di compleanno: “Io le cose le pago” Proprio l’altro ieri Beatrice Valli, in occasione del suo compleanno, ha voluto festeggiare i suoi 24 anni organizzando una super festa per lei e la sua comitiva di amici. Le foto della serata, insieme ai video e […] L'articolo Uomini e Donne news: Beatrice Valli replica a chi ha criticato la sua festa di compleanno ...

Uomini e donne - News : Gemma volta pagina con Marcello ma è ancora scontro con Fredella : La nuova settimana di Uomini e donne si è aperta ancora all'insegna di Gemma Galgani e della sua complicata ricerca dell'anima gemella. La dama torinese ha deciso di chiudere la frequentazione con Rocco Fredella, da lei definito un abile attore che ha cercato di sfruttare la sua notorietà per partecipare a serate ed eventi di vario tipo. Il botta e risposta, che prosegue ormai da due settimane, ha tenuto banco anche ieri 29 gennaio. L'ex coppia ...

Uomini e Donne News : Rocco accusa Gemma - lei volta pagina con un altro : Uomini e Donne news: Gemma Galgani viene accusata da Rocco e poi presenta Marcello La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, in onda il 28 gennaio, Gemma presenta la sua nuova conoscenza. La Galgani sembra aver scelto di voltare definitivamente pagina dopo la turbolenta frequentazione con Rocco. Proprio con quest’ultimo ha un’accesa […] L'articolo Uomini e Donne news: Rocco accusa Gemma, lei volta pagina con un altro ...

News Uomini e Donne - Fabio e Nicole si sono lasciati : l’annuncio : Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato di Uomini e Donne si sono detti addio Questa settimana non è iniziata proprio nei migliori dei modi per tantissimi fan del Trono Classico di Uomini e Donne. Il motivo? Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato si sono lasciati. E’ stato proprio l’ex tronista di origini argentine ad annunciarlo in un breve video pubblicato direttamente sul suo profilo personale instagram, asserendo senza tanti mezzi ...

Uomini e Donne anticipazioni - la Mennoia svela altre sorprese e ospiti : le News : anticipazioni Uomini e Donne serale, parla Raffaella Mennoia Le anticipazioni su Uomini e Donne serale continuano a incuriosire i telespettatori più appassionati, visto che si sta parlando moltissimo di questo nuovo esperimento Mediaset. A raccontare qualcosa sul programma stavolta è stata Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, che in una serata uggiosa ha voluto […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, la Mennoia svela ...

Uomini e Donne News - l’annuncio di Raffaella : il nuovo tronista è Andrea VIDEO : Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Andrea Tempo di novità a Uomini e Donne. Raffaella Mennoia, autrice storica del programma e braccio destro di Maria De Filippi, ha presentato su Instagram il nuovo tronista del Trono Classico. Si tratta di Andrea Zelletta, un modello alla sua prima esperienza televisiva, come potete vedere […] L'articolo Uomini e Donne news, l’annuncio di Raffaella: il nuovo tronista è Andrea VIDEO proviene ...

News Uomini e Donne : Nilufar fa un’amara ammissione su Giordano : Nilufar Addati di Uomini e Donne conferma crisi con Giordano Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, inutile nasconderlo, è da diverso tempo che stanno preoccupando molto i loro numerosissimi fan. Il motivo? Lei, settimane fa, ha confessato di aver litigato con il suo fidanzato, aggiungendo però di non essere arrivati ancora al punto di decidere di lasciarsi. Da quel momento però la ex tronista di Uomini e Donne non ha più voluto parlare di questa ...

News Uomini e Donne : Giulia Cavaglià svela chi sceglierà Lorenzo : Giulia Cavaglià ammette: “Lorenzo sceglierà Claudia” La reazione di Giulia Cavaglià alla “doppia scelta” di Lorenzo Riccardi è stata forte: prima lo studio di Uomini e Donne e poi le pagine della rivista ufficiale del programma sono stati il teatro degli sfoghi della corteggiatrice su quanto accaduto in puntata. Ecco le parole taglienti di Giulia: “Lorenzo stavolta l’ho proprio odiato […] sono convinta che ...

Uomini e Donne News - Rosa e Pietro : il nome del bambino - le opzioni : News Uomini e Donne, Rosa e Pietro scelgono il nome del loro primo figlio: tutte le opzioni Rosa e Pietro hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nel corso dell’ultima diretta di Domenica Live, la coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha rivelato di essere in attesa del primo figlio. I due dovevano sposarsi […] L'articolo Uomini e Donne News, Rosa e Pietro: il nome del bambino, le opzioni proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : Andrea Cerioli ha mentito? Parla Sperti : Gianni Sperti di Uomini e Donne torna a Parlare di Andrea Cerioli Andrea Cerioli, una decina di giorni fa, ha scelto Arianna Cirrincione. Una scelta che fatto storcere il naso a Gianni Sperti, il quale non ha nascosto tutte le sue perplessità. E quest’ultimo, a distanza di tanti giorni da quell’evento, è tornato a Parlare dell’ex tronista di Uomini e Donne, creando non poche polemiche sul web. Cosa ha detto? L’opinionista ...

Uomini e Donne News : Antonio lancia un chiaro messaggio a Teresa : Uomini e Donne news: Antonio scrive un messaggio per la tronista Teresa Langella La scelta di Teresa Langella è ormai vicina. Dalle ultime anticipazioni sul serale dedicato, appunto, alle scelte dei tronisti sembra mancare davvero poco. Meno di un mese. La scelta della tronista napoletana è infatti fissata per il 15 febbraio. Ma, su chi […] L'articolo Uomini e Donne news: Antonio lancia un chiaro messaggio a Teresa proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : Teresa sceglierà Antonio? Il messaggio che spiazza : Teresa Langella di Uomini e Donne verso la scelta: il messaggio di Antonio sorprende Ormai è praticamente ufficiale: la scelta di Teresa Langella andrà in onda in prima serata Venerdì 15 Febbraio. Ma la tronista avrà le idee chiare? A quanto pare sì. Difatti è stata lei stessa ad annunciarlo nell’ultima puntata registrata di Uomini e Donne, asserendo di non aver più bisogno di fare esterne perchè ha già in mente chi sceglierà tra Andrea, ...

Uomini e Donne News - Pamela sta male : il gesto di Gianni piace : Uomini e Donne news, Pamela in lacrime delusa da Stefano: Gianni Sperti la sostiene A Uomini e Donne, nel corso delle puntate del Trono Over in onda il 21 e il 22 gennaio, Pamela mostra tutta la sua delusione per Stefano. Quest’ultimo ha deciso di iniziare una nuova conoscenza all’interno del programma, con Roberta. Senza […] L'articolo Uomini e Donne news, Pamela sta male: il gesto di Gianni piace proviene da Gossip e Tv.