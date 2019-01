Mercato | Napoli | stretta per Bennacer | per giugno si può fare

Coppa Italia – Napoli - retroscena Ancelotti : “ecco perchè ho sostituito Allan a fine primo tempo. Mercato? Dico che…” : Carlo Ancelotti analizza la sconfitta del Napoli nei quarti di Coppa Italia contro il Milan: l’allenatore partenopeo torna anche sul caso Allan, sostituito nell’intervallo fra i due tempi Sono bastate 2 partite in 3 giorni contro il Milan per aprire una piccola spaccatura in casa Napoli. Prima il pareggio in campionato, poi l’eliminazione dai quarti di Coppa Italia, due partite poco brillanti per i partenopei apparsi meno ...

CalcioMercato Napoli - ufficiale la cessione di Rog al Siviglia : la nota del club spagnolo : Il centrocampista croato si è trasferito in prestito secco in Spagna, come rivela il comunicato pubblicato oggi dal Siviglia Il Napoli saluta Marko Rog, solo temporaneamente. Il centrocampista croato si trasferisce ufficialmente al Siviglia in prestito secco fino a giugno, per poi far ritorno in Italia al termine della stagione. Una formula pretesa dal club di De Laurentiis, che non ha nessuna intenzione di privarsi del classe ...

CalcioMercato Napoli - Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti : Calciomercato Napoli – Di sicuro c’è che Kouame resterà a Genova fino a fine stagione. Il suo futuro però è già scritto, con il Napoli che ha bruciato la concorrenza e ha prenotato l’attaccante del futuro. Sembra tutto scritto per giugno, ma per ora la trattativa ha subito una brusca frenata. Le parole di Perinetti: […] L'articolo Calciomercato Napoli, Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti proviene da Serie A ...

CalcioMercato Inter - dalla cessione di Perisic e Candreva alla sfida con il Napoli per De Paul : il punto : La formazione nerazzurra starebbe valutando un possibile scambio Candreva-Carrasco con il Dalian Yifang, fissando anche un appuntamento con l’Udinese per De Paul L’Inter fa sul serio per Ferreira Carrasco, proseguendo il proprio pressing per superare la concorrenza del Milan e portare il belga a Milano. Il club nerazzurro starebbe intavolando con il Dalian Yifang uno scambio con Antonio Candreva, sul piede di partenza dopo le ...

CalcioMercato Napoli : Allan e il PSG - tutti i dettagli dell’operazione : Calciomercato Napoli: Allan e il PSG, tutti i dettagli dell’operazione Nonostante se ne parli da parecchio tempo, la vicenda risulta poco chiara. Il rapporto tra Allan e il PSG, sembra essersi intensificato negli ultimi giorni, con la volontà iniziale del giocatore sempre più prorompente. Benché sia la società che il giocatore fossero d’accordo per la partenza, la volontà economica risulta essere un ostacolo duro da ...

Allan al Psg?/ CalcioMercato - Ancelotti : 'Resta a Napoli - ma voleva andare in Francia' : La telenovela Allan al Psg sembra essersi risolta in favore del Napoli e il brasiliano non dovrebbe muoversi nel Calciomercato di gennaio.

CalcioMercato Atalanta - Inglese nel mirino : il Napoli vorrebbe rinviare i discorsi a giugno : Miglior attacco della Serie A finora, ma nonostante questo l' Atalanta è al lavoro per provare a rinforzare ulteriormente il reparto avanzato. Obiettivi chiari per la società nerazzurra, che ha messo ...

Il Napoli vende solo a prezzi fuori Mercato : Il caso Allan ha tenuto banco qualche giorno. Com’era giusto che fosse. La trattativa con il Psg si è sempre tenuta in una cornice chiarissima. Il Napoli non ha bisogno di vendere i propri calciatori. Non ne ha bisogno perché il Napoli è un club più che soldi dal punto di vista economico-finanziario. Il Napoli non è la Roma che è stata costretta a “regalare” Salah per circa 40 milioni di euro. È il Napoli che stabilisce il prezzo dei ...