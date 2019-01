Hitman e For Honor protagonisti della IGC di Febbraio

eurogamer

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Tramite un comunicato sul PlayStation.Blog Sony ha annunciato i titoli diche gli utenti PS Plus potranno scaricare gratuitamente. Oltre ai titoli gratuiti i giocatori potranno anche usufruire di 100GB spazio di archiviazione su cloud, 90 in più rispetto al passato.Di seguito trovare la lista completa dei giochi, che ricordiamo saranno disponibili dal 5I giochi per PS3 e PS Vita di questo mese saranno disponibili per qualche giorno in più, fino all'8 marzo 2019. I giochi per PS4 saranno disponibili fino al 5 marzo 2019, in concomitanza con l'arrivo dei giochi del mese successivo. Purtroppo bisogna precisare che dopo l'8 marzo 2019 non saranno più presenti titoli PS3 e PS Vita nel catalogo, tuttavia potrete continuare ad usufruire di quelli che avete precedentemente scaricato.Read more…