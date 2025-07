Evade dai domiciliari e viene sorpreso su un’auto rubata | 43enne finisce in carcere

In un episodio che sottolinea l’efficienza delle forze dell’ordine, un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, è riuscito a evadere dai domiciliari ma è stato prontamente sorpreso al volante di un’auto rubata. La sua fuga si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in carcere, confermando ancora una volta quanto siano determinati i nostri investigatori nel tutelare la sicurezza pubblica.

Comunicato Stampa L'uomo era già stato arrestato a maggio per furti in negozi e una tentata rapina ai danni di un passante Ancora una volta, l'attenta e puntuale attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di

