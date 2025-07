No all’abbandono di animali il Comune aderisce alle giornate Enpa

L’estate porta con sé momenti di gioia, ma anche rischi per i nostri amici a quattro zampe. Il Comune di Arezzo, in collaborazione con ENPA, si schiera contro l’abbandono e invita tutti i cittadini a riflettere sull’importanza di rispettare e tutelare gli animali. È fondamentale diffondere consapevolezza, perché ogni gesto conta e rappresenta un passo verso una comunità più civile e compassionevole. Non lasciamo che il caldo diventi il motivo di sofferenza per i nostri animali.

Arezzo, 4 luglio 2025 – “La buona notizia è che l’amministrazione comunale e l’Enpa vigilano sul campo. E lanciano un appello: giunti oramai al cuore dell’estate, cresce la preoccupazione per l’abbandono degli animali, un comportamento che misura l’indice di civiltà di certe persone. Non fatelo. Così come va mostrata attenzione verso comportamenti più banali come lasciare l’animale in auto mentre svolgiamo le nostre commissioni. Non in piena estate! Questi mesi, purtroppo, sono caratterizzati da notizie di abbandoni a bordo strada o in un appartamento. Fatti tristi, oltre che reati penali punibili con arresto o ammenda, che suscitano una reazione di condanna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “No all’abbandono di animali”, il Comune aderisce alle giornate Enpa

Donna lancia due gattini dal finestrino della sua auto, mentre era in corsa sull’autostrada. Denunciata per abbandono e atti di crudeltà contro gli animali - Una donna di 30 anni, originaria di Avellino, è stata denunciata per abbandono e crudeltà verso gli animali dopo aver gettato due gattini appena nati dal finestrino della sua auto in corsa sull'autostrada A16.

Sabato 5 luglio in galleria arriva ENPA! L’estate è alle porte, e con lei torna anche l’impegno contro l’abbandono degli animali. L’Ente Nazionale Protezione Animali sarà presente con un banchetto informativo per sensibilizzare su questo tema importante. Vai su Facebook

La Brianza in prima linea contro l'abbandono degli animali: parte la campagna Enpa https://ift.tt/wZLQs2U https://ift.tt/BjLyXxw Vai su X

