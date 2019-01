Golf | al via il Phoenix Open

MonGolfiere : al via 41esimo festival di Château-d'Oex - VD - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Vela – Rinviato il Trofeo Gaetano Martinelli a causa del poco vento nel Golfo di Napoli : Troppo poco vento nel golfo di Napoli, Rinviato il Trofeo Gaetano Martinelli poco vento nel golfo di Napoli, Rinviato il Trofeo Gaetano Martinelli. La regata velica organizzata dal Club Nautico della Vela, quinto appuntamento del Campionato Invernale di Vela d’altura del golfo di Napoli 2018-19, non s’è disputata: troppo debole il vento sul campo di regata, il CdR ha ordinato agli equipaggi di rientrare nel porticciolo di Santa Lucia. Il ...

CASTELLAMMARE DEL GolfO AVVIATA LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI : PUBBLICATI I BANDI PER L´ASSUNZIONE DI 99 LAVORATORI : In arrivo l´attesa STABILIZZAZIONE per 99 PRECARI che da anni lavorano negli uffici comunali a tempo determinato: PUBBLICATI gli avvisi che riguardano la procedura di STABILIZZAZIONE a tempo ...

Vacanza tragica - due amiche avviano accidentalmente carrello da Golf e uccidono i loro mariti : Le due coppie trascorrevano una Vacanza di Natale in Thailandia. Stavano attraversando un fiume a bordo di un traghetto quando il carrello da golf sul quale si trovavano le due donne è entrato in azione travolgendo i due uomini che erano davanti e che non hanno avuto scampo.Continua a leggere

Vela - poco vento nel Golfo di Napoli : rinviata al 16 dicembre la Coppa Aloj : L’assenza di vento ha costretto al rinvio della Coppa Giuseppina Aloj 2018: il trofeo messo in palio dal RYCC Savoia sarà recuperato domenica 16 dicembre 2018 L’edizione 2018 della Coppa Giuseppina Aloj, terzo appuntamento del 48° Campionato Invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli, domenica scorsa non è stata disputata per assenza di vento. Il grecale è arrivato troppo debole sul campo di regata, costringendo il Comitato di ...

Ricerca - Golf solidale : al via il circuito 'Swing di Cuore' : Roma, 30 nov., askanews, - La Fondazione onlus 'Cuore domani' e Fideuram annunciano il 'tee-off' di un circuito di gare di golf, in alcuni prestigiosi circoli italiani, per sostenere la Ricerca per le ...

Golf - al via la World Cup : ANSA, - ROMA, 22 NOV - Avvio super per Ian Poulter e Tyrrell Hatton nella 59/a edizione dell'ISPS Handa World Cup of Golf di Melbourne. L'Inghilterra, rappresentata da due dei protagonisti dell'euro-...

Golf – Inizia l’European Tour 2019 : E. Molinari - Bertasio e Gagli al via : Inizia l’European Tour 2019: E. Molinari, Bertasio e Gagli al via. Si gioca l’Hong Kong Open: nel field Patrick Reed, Tommy Fleetwood e Sergio Garcia l’European Tour riparte subito per la nuova stagione 2019, come di consueto con anticipo sull’anno solare, appena una settimana dopo la conclusione della precedente a Dubai dove Francesco Molinari è salito sul tetto d’Europa imponendosi nella money list. Si disputa l’Honma Hong Kong ...