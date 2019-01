Diciotti | la Lega fa quadrato | In piazza per il Capitano ​E scatta la

Diciotti - al Senato la Giunta avvia l'esame. M5S per il sì - la Lega : così tutto in discussione : «Mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto», ha spiegato Conte. Parole nette, che bilanciano la linea leghista del «Processare Salvini significa processare il governo», ...

Conte : "Il governo non rischia"Diciotti - nuove tensioni Lega-M5S : Il premier Giuseppe Conte non teme "nessuna ripercussione" sulla tenuta del governo dopo il vertice di ieri con i due vicepremier per il caso Diciotti. "Questo e' un accordo che nasce da un contratto di governo, c'e' piena concordia tra le parti, non c'e' nessuna divergenza" Segui su affaritaliani.it

Diciotti - Sibilia (5S) : "Voteremo Sì"Fedriga (Lega) : "Si ridiscute tutto" : "Va fatta una riflessione tecnica all'interno della Giunta, ma se il caso andrà in aula, noi voteremo assolutamente sì". Lo afferma il sottosegretario agli interni Carlo Sibilia . "Il M5S non ha mai negato il processo a un politico". Segui su affaritaliani.it

Diciotti - al via l'iter su Salvini. La Lega : "Se M5S vota sì salta tutto" : La partita è delicata. Salvini giura che "su questo non cadrà il governo", ma la tensione è palpabile. La richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno per il "caso Diciotti" rischia di diventare una spina nel fianco del M5S e dell'intero esecutivo.I grillini sembrano infatti intenzionati a votare a favore del processo per Salvini. Il motivo è ideologico: il Movimento è storicamente contrario ad ogni immunità e non ...

Caso Diciotti - oggi si riunisce la Giunta per SalviniDalla Lega : il governo non è a rischio : Al via l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno con Pd, De Falco, Grasso favorevoli mentre contrari sono Lega, FI, FdI. Decisivi i grillini.

Diciotti - fonti Lega : vertice costruttivo : 11.04 Il governo"non è a rischio",dicono fonti vicine a Salvini,dopo il vertice notturno tra il premier e i vicepremier "Sulle vicende giudiziare"e sulla decisione che prenderà la Giunta del Senato nei confronti di Salvini per il caso Diciotti,"il confronto è stato costruttivo,la Giunta lavora con tranquillità, non c'è nessuna preoccupazione". L'incontro, spiegano le stesse fonti, è stato "positivo e rivolto al futuro". Sulla vicenda Sea ...

Diciotti - vertice Conte-Salvini-Di Maio. M5s : “Il ministro a giudizio? Non abbiamo deciso”. Lega : “È processare governo” : Lunga serata per i due vicepremier e leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno ha riunito i parlamentari del Carroccio a Palazzo Madama, mentre Luigi Di Maio era a colloquio con i senatori pentastellati, componenti della Giunta per le immunitàparlamentari del Senato organo che dovrà pronunciarsi proprio sull’operato di Salvini per quanto riguarda i 177 migranti a bordo della ...

Diciotti - il silenzio di Salvini dopo la retromarcia sul processo : “Devo leggere le carte”. Molinari (Lega) : “M5s voti contro” : Prima la retromarcia sul processo, con la richiesta di negare l’autorizzazione a procedere, poi il silenzio, almeno per ora. “Attendo nel pomeriggio di leggere gli atti che mi riguardano. Di questo tema non parlerò prima del pomeriggio”, ha tagliato corto il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera su quota 100 e pensioni. Al contrario, è stato il capogruppo della Lega a Montecitorio Riccardo ...

Salvini e il caso Diciotti - Lega in pressing : "Processare lui è processare il governo" : processare Salvini equivale a processare il governo: lo dicono i capigruppo della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Un messaggio chiaro ai Cinque Stelle dopo che ieri Luigi Di Maio ha ...

Diciotti - la Lega ai 5 Stelle : «Processare Salvini è processare il governo» Video Sea Watch - Orfini : io e Martina indagati : I capigruppo della Lega al Senato e alla Camera Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari: se le nostre azioni politiche «scatenano le reazioni scomposte sotto gli occhi di tutti», questo conferma «la bontà del nostro operare»