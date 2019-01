Diciotti | Gasparri | su Salvini la Giunta decide entro 23 febbraio

Diciotti - Gasparri propone sette giorni di tempo per sentire Salvini davanti alla Giunta : Il presidente della Giunta per le Immunità del Senato Maurizio Gasparri avrebbe proposto sette giorni di tempo per sentire il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti. Ora quest'ultimo potrà chiedere di essere ascoltato o presentare una memoria. Lo si apprende da fonti della Giunta.