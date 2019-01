Arriva Big Snow e con lui esplosione di neve in pianura. Ecco cosa ci aspetta #bigsnow

laragnatelanews

: RT @andrea___182: Non so come finirà, ma Inter avvisata dall’entourage di carrasco che il Milan è tornato con prepotenza sul belga. Nome bu… - raffaelerizzo : RT @andrea___182: Non so come finirà, ma Inter avvisata dall’entourage di carrasco che il Milan è tornato con prepotenza sul belga. Nome bu… - MaurizioMurgia : Se pensavate che l'Inverno fosse già arrivato vi sbagliavate. Infatti stiamo per entrare nella parte più fredda di… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Se pensavate che l’Inverno fosse giàto vi sbagliavate. Infatti stiamo per entrare nella parte più fredda di questo inverno e che allo stesso tempo farà felici tutti gli amanti dellacon l’arrivo di Big. In questo momento anche a Roma, in alcune zone, sta scendendo qualche fiocco diGià da oggi erano previste le prime nevicate sulladel Nord Italia fino a bassa quota al Centro. Da domani, giovedì, dobbiamorci il peggio fino a venerdì con una nuova perturbazione atlantica alimentata da intense correnti meridionali con un rapido peggioramento dalla Sardegna e dal Nord Ovest. Sacche d’aria fredda nei bassi strati, sulle regioni occidentali a Nord, farà proseguire le temperature rigide di questi giorni, favorendo così nevicate fino alla. Una perturbazione che porterà fino a 10-15 cm su città come Torino e Milano e di ...