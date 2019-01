Allerta neve in tutta la regione | i dettagli

GIORNI DELLA MERLA - Allerta neve IN LIGURIA/ Maltempo in Nord Italia : nevischio anche al s : ALLERTA NEVE in LIGURIA e al Centro-Nord: i GIORNI DELLA MERLA e le previsioni meteo. Genova e Milano imbiancate a partire da domani

Un altro mercoledì di Allerta neve | : L’allarme scatta alle 21 di martedì, ma il “grosso” della perturbazione è atteso a partire dall’alba. Allarme “arancione” nell’entroterra del Levante

Maltempo - Allerta neve a Modena : monitoraggio attivo e mezzi pronti : In vista della probabile nevicata attesa per la giornata di domani, mercoledì 30 gennaio, i tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Modena hanno iniziato il monitoraggio della situazione, fa sapere in una nota l’amministrazione cittadina. allertati anche i mezzi spargisale che effettueranno uscite nel corso della giornata, nel caso in cui le condizioni meteo lo richiedano, per prevenire la formazione di ghiaccio, in particolare ...

Lombardia Allerta neve 30 Gennaio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Lombardia ha emesso il seguente bollettino di criticità indicante una Allerta Meteo per Neve. Rischio Neve per il 30 Gennaio 2019 L’ingresso di una veloce perturbazione fredda dalla Francia determinerà nella giornata di domani 30/01 un debole e rapido peggioramento sui settori occidentali della regione. Nelle prime sei ore di domani, deboli nevicate possibili su tutti i settori (ad esclusione ...

Allerta Meteo Milano - tanta NEVE in arrivo nei prossimi tre giorni : 8cm Mercoledì - 40cm Venerdì 1 Febbraio! : Scatta l’Allerta Meteo per la NEVE in arrivo a Milano. Nonostante oggi la temperatura massima sia arrivata a +10°C con cielo sereno, già nella notte inizierà a nevicare per l’arrivo della Tempesta dei giorni della Merla che nella mattinata di domani, Mercoledì 30 Gennaio, determinerà una vera e propria bufera sulla città meneghina dove cadranno in poche ore circa 8cm di coltre bianca. Sarà uno spettacolo straordinario, mentre le ...

Allerta Meteo - arriva la Tempesta dei Giorni della Merla : forte maltempo e tanta neve - ecco l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo sul Mediterraneo centrale di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica, determinerà da domani, una fase di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali con nevicate anche a bassa quota ed un rinforzo della ventilazione sulle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 30 gennaio per Allerta neve : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole mercoledì 30 gennaio? A causa dell'allerta neve prevista nei cosiddetti "giorni della merla" molte amministrazioni locali hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. Ecco l'elenco in aggiornamento delle regioni, dall'Umbria alla Liguria.Continua a leggere

Allerta neve e forte vento in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 29 GEN - La previsione di nevicate, il forte vento e le mareggiate hanno portato il dipartimento della Protezione civile regionale a diramare un nuovo avviso di condizioni ...

Emilia Romagna Allerta neve 30 Gennaio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Emilia-Romagna ha emesso il seguente bollettino di criticità indicante una Allerta Meteo per Neve. Rischio Neve per il 30 Gennaio 2019 Per la giornata di mercoledì 30 Gennaio previste fin dalle prime ore del giorno precipitazioni prevalentemente a carattere nevoso sul settore occidentale. Precipitazioni che tenderanno ad estendersi nel corso della giornata verso la Romagna assumendo carattere nevoso ...

Liguria Allerta neve 30 Gennaio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Liguria ha emesso il seguente bollettino di criticità indicante una Allerta Meteo per Neve. Rischio Neve per il 30 Gennaio 2019 Dalla serata di Martedì un fronte nord atlantico determina un peggioramento con possibili deboli precipitazioni a carattere nevoso su DE e su interno di B. A partire dalle prime ore della notte di Mercoledì, deboli nevicate su interno di C oltre i 300-400 m, su DE a tutte le ...

Allerta meteo in Liguria : prevista neve fino a bassa quota da stasera : Una perturbazione di origine nord-atlantica porterà un nuovo peggioramento al centro-nord fra le prossime ore e domani. Le temperature piuttosto rigide favoriranno anche un ritorno della neve fino a...

Allerta Meteo Toscana : domani codice giallo per neve in quasi tutta la regione : La Sala Operativa Unificata permanente della Protezione Civile ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per neve che interesserà quasi tutta la Toscana (a esclusione delle isole e della costa maremmana) con validità dalle 5 di domani mattina fino alla mezzanotte. Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Atlantico interesserà la regione a partire dalla mattinata: sono previste nevicate a quote collinari domani possibili deboli nevicate ...

Toscana Allerta Gialla Neve 30 Gennaio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso il seguente bollettino di criticità indicante una Allerta Meteo Gialla per Neve. Rischio Neve 30 Gennaio 2019 Rischio Neve 30 Gennaio 2019 Domani, mercoledì, possibili deboli nevicate al mattino fino al fondovalle di Lunigiana e Garfagnana con accumuli inferiori a 2 cm; in questa fase non si escludono (bassa probabilità) deboli nevicate con accumuli non significativi fino a quote di pianura ...

Allerta Meteo Liguria : nuova perturbazione - torna la neve da stasera : A una settimana esatta dal precedente evento, la Liguria sta per essere interessata da una nuova perturbazione a carattere freddo che riporterà la neve su parte del territorio regionale. Ecco, dunque, che Arpal ha emanato l’Allerta per neve su alcune zone: GIALLA dalle 21.00 di oggi, martedì 29 gennaio, su interno B, D ed E GIALLA dalle 00.00 di domani, mercoledì 30 gennaio, su costa B, interno C ARANCIONE dalle 06.00 di domani, mercoledì 30 ...